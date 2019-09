Gutsy Go:ssa 14-vuotiaat koululaiset kehittävät ratkaisuja ongelmiin Oulun kaupungissa.

Reilun tunnin aikana kymmenen Myllytullin ja Merikosken kahdeksasluokkalaista ehti korjata ja huoltaa parikymmentä pyörää.

Anna pyöräni pyöriä -pienryhmän jäsen Liia Leppihalme Myllytullin koulusta kertoo, että ideana on vähentää Oulun pyörävarkauksia, tuoda oululaisille iloisia yllätyksiä huoltamalla ilmaiseksi pyöriä ja tarjota lopuksi vielä kahvit.

– Yllättävän paljon ihmisiä on tässä käynyt, ja he ovat olleet tyytyväisiä. Idea vaihtui matkan varrella, mutta sitten havaitsimme meillä olevan tähän eniten resursseja.

– Kun asiaa meille esiteltiin, ensin olin vähän epäuskoinen, mutta nyt tiedän, että tämä on todella hyvä, toimiva ja vaikuttava juttu, joka tuo kaiken lisäksi hyvää mieltä.

Anna pyöräni pyöriä on yksi yhdeksästätoista projektista, joita Myllytullin ja Merikosken 190 kahdeksasluokkalaista on alkuviikon aikana itse ideoinut. Keskiviikkona 14-vuotiaat nuoret toteuttivat itse kehittämiänsä ratkaisuja Oulun kaupungin elämän kipukohtiin.

Gutsy Go:n vastaava tuottaja Veera Ikonen kertoo nuorten lähteneen tekemään havaintoja pienryhmissä siitä, mihin he haluavat puuttua, mihin he haluavat vaikuttaa, millä tavalla he haluaisivat lisätä turvallisuuden tunnetta, luottamusta ja myönteistä vuorovaikutusta omassa kaupungissaan.

– Sieltä syntyi heti havaintoja yksinäisyydestä, vanhusten yksinäisyydestä ja siitä, etteivät ihmiset oikein kohtaa, mutta tehtiin myös ekologisiakin havaintoja, miten kierrättämisen ja luonnonsuojelun kautta voitaisiin tuoda ihmisiä yhteen, Ikonen selventää.

Seuraavaksi on vuorossa Metsokankaan koulu ja myöhemmin Ylikiimingin ja Rajakylän koulut. Yhteensä 500 yläkoulujen 14-vuotaiasta eri puolilta Oulua kehittävät yhdessä 50 erilaista luottamusta ja rauhaa vahvistavia ratkaisuja.

Kaikki teot kuvataan ja jaetaan ensi-illoissa kaupunkilaisille. Ensimmäiset tulokset julkaistaan Finnkinossa perjantaina 13. syyskuuta kello 16.