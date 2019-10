Nokia haluaa Oulun Ruskosta 10 hehtaarin tontin – Nokian viestintäpäällikkö: "Uuden toimitilan rakentaminen on yksi vaihtoehto"

Verkkolaitejätti Nokia hakee Oulun kaupungilta varausta kymmenen hehtaarin kokoiselle tontille. Yhtiö kertoo, että se mahdollisesti rakentaa tontille uuden tuotekehitys- ja tuotantolaitoksen.

Nokialla on Oulun Ruskossa nykyisellään useita toimintoja, ja uudisrakennuskin nousisi alueelle. Uudet tilat olisivat kooltaan noin 50 000 kerrosalaneliömetriä.

Esityslistalla kerrotaan, että "Nokian tarkoituksena on rakentaa uudet, toiminnalleen paremmin soveltuvat toimitilat."

Yhtiö arvioi esityslistan mukaan, että rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022–2024.

Nokian viestintäpäällikkö Johanna Harjula kertoi maanantaina Kalevalle, että pyrkimys tonttivaraukseen on osa Nokian maailmanlaajuista ja jatkuvaa liiketoimiin liittyvää strategista toimitilasuunnittelua.



– Oulussa on parhaillaan menossa kiinteistön vuokrasopimuksen päättymisajankohtaan liittyvä vaihtoehtojen kartoitus. Siihen liittyen uuden toimitilan rakentaminen on yksi vaihtoehto, Harjula sanoo.



Tilanteen kartoitus ja analysointi on vasta hiljattain käynnistynyt.



– Päätöksiä tehdään ensi vuoden aikana, Harjula sanoo.



Kortteli kaavoitettu teollisuus- ja varastorakentamiseen

Nokian teollisuustonttivaraus on esillä Oulun yhdyskuntalautakunnassa tiistaina. Päätösesitys on, että tontti varataan ja vuokrataan esitetysti. Varaus olisi voimassa vuoden 2020 lokakuun loppuun.

Muodostettavan tontin rajat ja lopullinen pinta-ala määritetään tarkemman suunnittelun pohjalta. Tontti tulisi rajautumaan jo rakennettuun Ruskonseläntiehen.

Ruskonseläntien pohjoispuolelle kesäkuussa 2017 voimaan tulleen asemakaavan mukaan kyseinen kortteli on teollisuus- ja varastorakennuksille tarkoitettua aluetta, jossa tontin rakennusoikeus on puolet tontin pinta-alasta.

Joulukuussa tulee kuluneeksi tasan kymmenen vuotta siitä, kun Nokia kertoi myyneensä Ruskossa sijaitsevat tilansa ja siirtyi niihin vuokralaiseksi.



Vuonna 2009 silloinen Nokia Siemens Networks Oy myi Oulun Ruskossa sijaitsevan tuotanto- ja tuotekehityskiinteistön NV Property Fund I Ky:lle. NSN solmi kaupan yhteydessä tiloista pitkäaikaisen vuokrasopimuksen.



Silloin NSN ei kertonut vuokrasopimuksen tarkempia ehtoja tai kauppahintaa. Vuokrasopimuksen todettiin vain olevan "todella pitkä". Kaikki tuotantoon liittyvä oli tuolloinkin Nokian omistuksessa.

Juttua päivitetty Nokian kommenteilla sekä otsikkoa muokattu ja taustatietoja lisätty 7.10. kello 16.32 ja 16.53