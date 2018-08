Nettikamera paljasti luvattoman kalastajan Merikosken kalatiellä – poliisi tavoitti virvelöivän nuoren miehen

Laki on sama kaikille ja kyllä näin härskistä toiminnasta on sakko paikallaan ikään katsomatta. Vanhemmat vois valistaa näitä kullanmurujaan toimimaan oikein ja kalastamaan luvallisilla alueilla. Esim. Merikosken rannalla saa vanhemmilta kalastajilta hyviä vinkkejä joilla se lohi tai taimen saattaa tulla hyvinkin rannalle laillisesti. Tuo kalatie ei missään nimessä ole tarkoitettu kalastamiseen. Sen tarkoituksena on ohjata kaloja yläjuoksulle ja on tärkein linkki kun yritetään elvyttää Oulujoen vaelluskalakantoja.