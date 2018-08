Ensimmäiset "pioneeritaimenet" laskettiin puroon Hupisaarilla – syksyllä kaloja istutetaan vielä noin 60 lisää

Hupisaarten purojen kunnostus on viimeisiä silauksia vaille valmis.

Veitsi viiltää muovipussin auki, ja taimen sujahtaa pussista puroon. Kymmenet kiinnostuneet silmäparit seuraavat, kun Oulun Hupisaarille Oulujärven suunnalta kuljetettu yksilö lipuu tutkailemaan uutta elinympäristöään.

Suomen luonnon päivän kunniaksi Hupisaarten puroihin laskettiin nyt ensimmäiset "pioneeritaimenet". Kalojen istutus Hupisaarille on osa hallituksen valtakunnallista vaelluskalakantojen elvyttämisen kärkihanketta.

Syksymmällä, lähempänä kutuaikaa taimenia istutetaan vielä noin 60 lisää, kertoo Luken tutkija Panu Orell. Kalojen kotiutumista Hupisaarille seurataan tulevina vuosina Luonnonvarakeskus Luken tutkimushankkeessa.

Ensi talvesta alkaen Hupisaarten puroissa kulkee vesi ympärivuotisesti ensi kertaa vuosikymmeniin. Alueen puroja on kunnostettu viime syksystä asti, ja työt alkavat nyt olla loppusilausta vaille valmiit. Hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, Luonnonvarakeskus sekä Oulun Energia. Pääasiassa työtä on tehty vaelluskalojen palautusta varten, mutta samalla puroja on myös maisemoitu.

– Kaloja varten on muun muassa loivennettu jyrkimpiä purouomien niskoja sekä tehty talvehtimissyvänteitä ja kutusorakoita, kertoo kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen.