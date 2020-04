Mies kaahasi roimaa ylinopeutta poliisin tutkaan Pohjantiellä

Suomessa on tulossa voimaan uusi tieliikennelaki 1.6.2020. Siihen liittyy sangen vaikeita kohtia, jotka tulevat aiheuttamaan ongelmia varsinkin, kun osa autoilijoita ei kerta kaikkiaan edes ymmärrä, mitä nopeusrajoitus tarkoittaa. On se vain kumma, jos rajoitus on esim. 100 km/h, joku velho ajaa kuin uhmaikäinen 160 tai 180 km/h. Jos menee metsään, syntyy aikamoinen läjä jauhelihaa.