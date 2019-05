Linnanmaan baanan toisen vaiheen rakennustyöt alkavat ensi viikolla – kolmen kilometrin osuus valmistuu syksyllä

Totta, ulkomailla käytetään kirkkaanvihreää, jonka lisäksi käytetään myös punaista, keltaista, sinistä, sekä muita vihreän sävyjä (keskivaalea vihreä, turkoosi). Punainen on omien havaintojeni ja tietojeni mukaan Euroopassa yleisin väri, asfaltin jälkeen, mutta tietenkin näkemys painottuu sen mukaan, missä kaikissa maissa (vasta noin 15:ssä) ja kaupungeissa (maiden sisällä on kaupunkien välisiä eroja) on kulkenut.

Oulussa olisi voitu mennä rohkeasti fluoresoivaan pinkkiin, kun sen suuntaista väriä on niin pyörissä kuin busseissakin.