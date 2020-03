Vanhempien huoli sairastumisestaan lisää monissa perheissä kuormitusta jo muutenkin poikkeavassa tilanteessa. Apua voi pyytää sosiaalipalveluista, jos pärjääminen mietityttää. Myös auttaviin järjestöihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Erityisryhmien sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Marja Salon mukaan koronaepidemian aiheuttamia tilanteita on pohdittu sosiaalitoimessa, mutta valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin ei ole. Perheiden tilanteet mietitään aina yksilöllisesti.

– Jos molemmat vanhemmat sairastuvat niin vakavasti etteivät he voi huolehtia lapsista, on tietenkin lapsenkin kannalta paras ensisijaisesti etsiä hoitopaikkaa lähipiiristä, Salo linjaa.

Koronaepidemia on tuonut lastenhoitoonkin oman vaikeutensa, kun isovanhemmille lapsia ei välttämättä nyt voi viedä, mikäli he ovat iäkkäitä. Myöskään nuoremmille sukulaisille lapsia ei kannata viedä hoitoon, jos he kuuluvat Covid-19 -taudin riskiryhmään. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa vanhemmat ovat sairaita ja lapsi on altistunut taudille.

Sosiaalipalveluiden kotipalvelu tukee perheiden arkea myös muulloin kun epidemian aikana. Kotipalvelutyöntekijä tulee kotiin auttamaan lastenhoidossa ja tukemaan perheen arkea.

– Mikäli vanhemmat sairastuvat vakavasti, ja omaa tukiverkkoa ei ole käytettävissä, niin näen että tuki tulee silloin kotipalvelusta. Apu on järkevintä tuoda lapsen kotiin, niin lapsen arki voi pysyä mahdollisimman ennallaan ja turvallisena, ja tartuntariskiin ei joudu montaa ihmistä.

Salon mukaan vanhempien sairastuttua lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti avohuollon palveluihin, kuten perhehoitoon, jos muuta ratkaisua ei ole. Tartuntariskin vuoksi se ei ole kuitenkaan nyt ensisijainen vaihtoehto.

Salo huomauttaa, että se, kuinka asiat lopulta järjestetään, riippuu yksilöllisestä tilanteesta.

Oletettavaa on, että myös sosiaalitoimen työntekijöitä tulee sairastumaan epidemian aikana. Mikäli sairastumisten vuoksi henkilöstön määrä vähenisi niin, ettei sosiaalipalveluita kyettäisi hoitamaan riittävällä tasolla, työvoimaa voidaan lisätä siirtämällä sitä muista tehtävistä.

– Lapsia ja perheitä ei jätetä ilman lakisääteisiä ja tarvittavia palveluita, vaan perheiden tuki ja ilman hoitoa jäävien lasten hoito järjestetään tavalla tai toisella, Salo vakuuttaa.

Tällä hetkellä henkilöstötilanne on vielä hänen mukaansa lähes normaali.

Oulun kaupungin sosiaalipalvelut tulee lähiaikoina tiedottamaan avun hakemisesta ja perheiden tukemisesta koronatilanteessa.

Mannerheimin lastensuojeluliitto tarjoaa koronaepidemian aikana tukea ja neuvontaa perheille. Liiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Eevaleena Isoviita toivookin, että vanhemmat ottaisivat yhteyttä matalalla kynnyksellä.

– Meidät saa kiinni sähköisesti netissä sekä puhelimitse. Me pyrimme opastamaan perheitä oikeiden palveluiden piiriin, sillä perheissä ei välttämättä ole nyt voimavaroja kartoittaa itse niitä paikkoja, joista apua voi saada, Isoviita kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan piirin alueella liitto ei itse järjestä lastenhoitotoimintaa tai kotihoitopalvelua. Siltä osin liiton työnkuva ei ole muuttunut koronavirusepidemian myötä. Sekä vanhempien, että lasten ja nuorten auttavat puhelinlinjat toimivat normaalisti.

– Meidän työntekijät miettivät jatkuvasti keinoja, joilla me voitaisiin helpottaa perheiden arkea siellä kotona. Me tarjoamme täällä neuvonnan lisäksi henkistä apua ja tukea, Isoviita linjaa.