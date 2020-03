Kysyimme, miksei PPSHP enää kerro koronatartuntojen alueellisia lukumääriä – "Toivoisin, että saisimme vapaasti tiedottaa lukumääristä"

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pitäytyy STM:n antamissa julkaisuohjeissa.

Miksei Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) enää kerro koronatartuntojen alueellisia lukumääriä, PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen?

Olen hirveän pahoillani, mutta olemme noudattaneet sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viime viikolla julkaisemaa ohjetta. Nyt maanantainakaan emme saaneet sairaanhoitopiirille lupaa julkaista. Todettiin, että ministeriö kerää tiedot ja THL jakaa kokonaistilanteen omilla sivuillaan.

Päivittäväthän HUS ja Pirkanmaan sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiritkin edelleen tartuntamääriä?

Päijät-Häme jopa twiittaa lukuja. Tällainen tämä tilanne on. Kuopiokaan ei ole tiedottanut lukuja. Toivoisin, että saisimme vapaasti tiedottaa lukumääristä.

Vuonna 2012 kirjatussa kansallisessa varautumissuunnitelmassa on todettu muun muassa, että “pandemiatilanteessa kansalaisten on saatava hyvinkin yksityiskohtaisia toimintaohjeita ja tietoa siitä, mitä pandemia merkitsee paikallisesti”. Terveyskeskusten, kuntien, yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen myös määritetään vastaavan viestintävastuiden jakamisesta. Miksei PPSHP voisi vain noudattaa tätä ohjetta?

Viime viikon lopulle asti noudatimme tätä. Nyt sitten on saatu somessa hirveä ryöppy.

Mihin STM:n salailu perustuu, epätietoisuushan saattaa nostattaa huhuja?

Pienillä sairaanhoitopiireillä luvut ovat niin pieniä, että pelätään, että tartunnan saaneen henkilöllisyys paljastuu, että osa toimittajista lähtisi metsästämään, jos hoidossa olisi vain yksi henkilö. Toivotaan, että loppuviikosta päästään avoimempaan tilanteeseen.

Mikä on koronatilanne PPSHP:n piirissä?

Rauhallinen, mitään erityistä kuormitusta OYSissa ei ole. Sairauden kaikki ketjut ovat tiedossa ja niiden lähtökohta ulkomailla. Meillä ei ole mitään ongelmaa hoidollisesti tässä vaiheessa. Kaikki liittyy siihen, että pyritään edelleen hidastamaan epidemian etenemistä, että ei tulisi yhtäkkistä kuormitusta.

Ilmeisesti kovin paine tulee vielä kohdistumaan terveyskeskuksiin?

Tänne OYSiin tulee sairaista vain jäävuoren huippu, kaikkein vaikeimmat potilaat. Siihen olemme varautuneet erityisesti tehohoidon osalta. Suurin osa koronaviruksen saaneista potilaista on tavallisia flunssapotilaita. Heidät hoidetaan terveyskeskuksissa. Nuhakuumeet pyritään hoitamaan kotioloissa.

Miten monta koronatestiä PPSHP tekee päivässä?

Tämä on ollut se pullonkaula. Ei ole mahdollisuutta laajamittaiseen testaamiseen. Testit on kohdistettava teho- ja syöpäosastojen potilaisiin sekä heitä hoitaviin henkilöihin. Koko erityisvastuualue tekee noin sata testiä päivässä. Kaikki tehdään itse. Viive on niin pitkä, että niitä ei enää lähetetä THL:ään, vaan NordLab tekee testit ja vastaukset saadaan samana päivänä: OYSissä tehdään 50 ja muualla Pohjois-Suomessa 50 testiä. Koko kapasiteetti käytetään.

Paljonko koronavirustartuntoja alueella on todettu toistaiseksi?

Yli 30. Sen voin sanoa, että sunnuntaina ei ilmennyt yhtään PPSHP:n piirissä. Sairaalassa on muutama potilas.

Miten korona näkyy työssäsi?

Päivä lähtee liikkeelle siitä, että aamulla pyritään rakentamaan tilannekuva. Suunnitellaan seuraavia toimenpiteitä. Tämä on vielä valmistautumista suureen epidemiaan, joka on tulossa muutaman viikon kuluessa. Meillä on aamulla Skypessä PPSHP:n johtoryhmän kokous, joka päivä on kansallinen kokous STM:n kanssa ja kahdesti viikossa kokoukset sekä terveyskeskusten että erityisvastuualueen sairaaloiden kanssa. Kaikki muut työt on yritetty raivata pois tieltä.