Kummallista seikkailua Kastellin monitoimitalossa – Kummacon 2019-tapahtumassa voi vetää täysillä roolia, katso kuvagalleria

Jo Kastellin monitoimitalon pihalla tuntuu siltä, kuin olisi astunut sisään elokuvaan tai sarjakuvaan. Sen verran kummallisen näköisiä hahmoja liikuskeli ympäriinsä, osa tanssien, toiset miekkaillen, jotkut muuten vain erikoisissa asuissa poseeraten.

Ja siitä siinä melkein oli myös kyse: Kastelliin oli lauantaina kokoontunut satoja fantasia-aiheisesta kirjallisuudesta, cosplaysta, länsimaisesta ja japanilaisesta sarjakuvasta, science fictionista ja peleistä kiinnostunutta ihmistä Kummacon 2019-tapahtumaan.

Sen teemana on tänä vuonna seikkailu.

Useimmilla osallistujilla oli yllään jonkin sortin rooliasu, niin myös Joonatan Salmisella.

"Satakieli" Joonatan Salminen oli lauantaina fiilistelemässä Kummacon 2019-tapahtumassa. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

– Tämä on Satakieli-hahmo Old Town-tapahtumasta, Salminen esittäytyy.

Old Town on Puolassa, entisessä Neuvostoliiton lentotukikohdassa vuosittain järjestettävä, apokalyptiseen maailmaan sijoittuva juttu.

– Täällä olen lähinnä fiilistelemässä ja tapaamassa kavereita, Salminen toteaa.

Niin tuntuu olevan moni muukin, kuten Mirja Ojuva ja Anni-Roosa Talvensaari. He olivat sonnustautuneet Undertale-pelin hahmoiksi Charaksi ja Asrieliksi.

– Kivaa on, pari kertaa aiemminkin tapahtumaan osallistuneet nuoret naiset toteavat.

Sunnuntaihin saakka jatkuva Kummacon järjestetään nyt viidettä kertaa, pääjärjestäjä Johanna Salminen kertoo.

Hän lähti aikoinaan ideoimaan tapahtumaa Ouluun siskonsa Julia Salmisen kanssa havaittuaan, että kaikki muut vastaavat meiningit ovat etelässä. Kummaconin suosio on kasvanut vuosi vuodelta.

– Ensimmäisenä vuonna 2014 osallistujia oli noin 400. Tänä vuonna heitä on jo noin 800.

Se näkyy myös ohjelmissa, joita tapahtumassa on ennätysmäärä, yli 40. Tarjolla on nähtävää, kuultavaa ja koettavaa luennoista työpajoihin. Mukana on myös kisailua. Esimerkiksi cosplaykisassa arvioidaan pukeutumisen tasoa ja lavakarismaa. Lip syncissä taas esitetään kisailuhengessä joku laulu taustanauhojen säestyksellä.

Kummacon määrittelee itsensä kirjallisuus- ja popkulttuuritapahtumaksi. Ulkopuolisesta näyttää kuitenkin siltä, että pääasia on pukeutuminen.

– Tätä onkin suomeksi sanottu "pukuiluksi", Salminen selventää.