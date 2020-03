Korona jyllää, mutta kyliltä kuuluu hyvää – Höyhtyän asukastupa valjasti vapautuneen työvoiman asiointipalveluun: "Kun henkilökunta on jo olemassa, löytyy työtä, mitä nyt oikein kovasti tarvitaan"

Koronakaranteeni on nostanut esiin uudenlaisen ilmiön, pyyteettömän naapuriavun.

Höyhtyän Välkkeellä työ jatkuu, vaikkakin toisenlaisena kuin ennen.

Normaalioloissa Lintulammen asukasyhdistyksen kautta kulkee päivittäin 150 ihmistä työllistämistoimenpiteissä.

Epidemian aikaan tupa on suljettuna. Kun kuntouttava työtoiminta jäi tauolle, vapautui ohjaajien työpanos muuhun toimintaan.

Nyt he keskittyvät tarjoamaan asiointiapua koronan vuoksi koteihinsa suljetuille.

– Mietittiin, mikä on se työtapa, että meidän työpanoksella on suurin merkitys. Kun henkilökunta on jo olemassa, löytyy työtä, mitä nyt oikein kovasti tarvitaan, asukasyhdistyksen puheenjohtaja Tuija Pohjola sanoo.

Asiointiapua voi saada ruokaostoksille, apteekkiin ja pankkiautomaatilla käymiseen.

Toiminta alkaa huomenna torstaina. Vielä ei tiedetä, minkälaista ja kuinka paljon apua tarvitaan, mutta jo tänään keskiviikkona puhelin kävi kuumana.

Apuna koronan vuoksi kotona olevalle ruokakauppaan, apteekkiin ja pankkiautomaatille

Asiointipalvelu on tarkoitettu kenelle vain koronan aikana sitä tarvitsevalle – yli 70-vuotiaille, riskiryhmiin kuuluville ja karanteeniin asetetuille Höyhtyällä, Nokelassa, Lintulassa, Mäntylässä, Karjasillalla ja Kaukovainiolla.

Tartuntariskin vuoksi kaikki tapahtuu mahdollisimman hygieenisesti. Asiakkaan kanssa ei olla millään tavalla kontaktissa. Ruokakassit jätetään oven taakse.

Paraikaa kaupungin logistiikkapuolen kanssa käydään neuvotteluja. Kun päivätoiminta on tauolla, autot ja kuljettajat voisivat toimia asiointiavussa.

– Kuljetetaan sellaisia määriä, että voi turvallisesti toimittaa, etteivät ruuat mene pilalle, Pohjola sanoo.

Lähtökohtaisesti ostokset maksetaan käteisellä. Jos käteistä ei ole, asioija voi pyydettäessä käydä pankkiautomaatilla.

Myös kauppiaan kanssa voi neuvotella laskulle ostamisesta.

– Meillä ei ole semmoisia rahoja, että maksettaisiin ruuat. Mutta ollaan hyviä etsimään ratkaisuja.

Normaaliolosuhteissa ikäihmiset ovat saaneet asukastuvalta apua verkkopankin käyttöön. Epidemian aikaan laskut saavat kuitenkin odottaa.

Pohjola kertoo, että rahannostoon on selkeät ohjeistukset. Pankkikortin vastuulleen ottava työntekijä allekirjoittaa sopimuksen ja sitoutuu vastuuseen.

– Meillä tarkistetaan rikosrekisteriotteet kaikilta, jotka ovat töissä ja auttajat ovat luotettavia. Henkilökunnalla on Lintulammen asukasyhdistyksen kortit kaulassa.

EU-kassien jako täytyy suunnitella toisin

Asukasyhdistyksen kautta on jaettu myös kaksi kertaa vuodessa EU:n ruoka-apu. Joka kerta Oulussa on ollut jonossa parisataa ihmistä.

Epidemian aikaan kassien jakamisen peruminen oli lähellä, sillä yhdestä pisteestä jonottamista ei voida järjestää.

Nyt suunnitellaan, kuinka kassit voitaisiin jakaa kotiovelle saakka. Sitä varten kaikkein eniten apua tarvitsevat täytyisi tavoittaa.

Välttämättömien ruoka-asioiden lisäksi huolta tuo hyvän mielen ylläpitäminen. Pohjola kertoo, että ihmisiä kuntouttavaan liikuntaan tsempataan nyt virtuaalisesti puhelimen avulla.

Toiveena on, että Yle alkaisi toteuttaa television kautta ikäihmisille jumppaa.

– Ja esimerkiksi virtuaalisia yhteislaulutilaisuuksia. Kaikki mahdolliset jutut täytyy ottaa käyttöön, että kotona olevat saavat virikkeitä, Pohjola kertoo.



