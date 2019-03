Korkein sallittu kuorma alittaa siltatyömaan täpärästi – Suuret ajoneuvot ovat aiheuttaneet jo kahdesti Pohjantien siltatelineiden tippumisen

En ihan allekirjoita väitettäsi. Olipa hitaammin kulkevaa liikennettä vähän tai paljon niin aina löytyy niitä henkilö autoilijoita joilla on aina kiire. Ajelin muuan viikko sitten kajaanista joensuuhun pakulla, vauhti noin 90 ohittelijoita paljon. Muutaman sadan klometrin jälkeen oltiin taas peräkanaa. Rekkoja oli myös liikenteessä ja jos oli turvallinen ohituspaikka niin kyllä he vilkulla näytti mllon voi ohittaa. Turvallisuuskysymys liikenteessä on aina ratin ja selkänojan välissä, että silleen.