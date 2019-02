Poliisi varoittaa Pohjantien siltatyömaan portista – korkea ajoneuvo kopsautti porttiin aamuyöllä

Oulun Pohjantielle on Kaakkurin kohdalle ilmestynyt matalasta sillasta varoittava ennakkoportti. Paikalla on siltatyömaa.

Poliisi kertoo, että korkea ajoneuvo oli osunut ennakkoporttiin tiistaina aamuyöllä kolmen aikoihin. Portti vaurioitui osuman vuoksi.

Poliisi kehottaa korkeilla ajoneuvoilla liikkuvia huomioimaan kyseisen ennakkoportin korkeuden. Siltatyömaan rakenteille saattaa aiheutua vakavaa vahinkoa, mikäli liian korkealla ajoneuvolla osutaan työmaan rakenteisiin.

Poliisi myös huomauttaa, että paikalla on alennettu nopeusrajoitus, jota on syytä noudattaa. Työmaan kohdalla on ajorataa kavennettu. Nopeusrajoituksen tarkoituksena on myös parantaa työmaalla työskentelevien työturvallisuutta.

Autoilijoita kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaan kohdalla.