Hämeenjärvi on kirkasvetinen upea järvi, jonka rannoilla on yli 60 mökkiä. Silti hiljaisuus rauha vallitsee paikassa, joka on yllättävän lähellä kaupunkia. Varjon taivaalle luo järvelle suunniteltu Hiljaisuuden keskus, jonka mökkiläiset pelkäävät vievän hiljaisuuden ja rauhan.

Oulussa asuva Anne Siira rakastaa perheensä kanssa Hämeenjärveä niin paljon, että hänen piti saada toinenkin mökki vasta valmistuneen huvilansa läheltä.

– Kun kymmenkunta vuotta sitten rakensimme tätä ja kalastelimme tuossa, huomasin, että tuossapa vasta ihana mökki, jossa ei ole koskaan ketään. Huomasimme, että se on myynnissä ja oli pakko ostaa. Se on ihan erilainen tähän verrattuna, vuonna 1961 rakennettu. Meillä on kaksi ääripäätä tässä mökkeilyssä, Siira sanoo isossa ja komeassa luksusmökissään.