Arsi Liimatta ja Motti kisaavat maailman-mestaruudesta mondioring-lajissa.

– Seuraa! Sivu! Motti, istu!

Käskyt kajahtelevat kiiminkiläistalon pihassa. Motti, virallisemmin Kutinan Turjake, esittelee taitojaan isäntänsä Arsi Liimatan ohjauksessa. Kaksikko on valmis belgianpaimenkoirien MM-kilpailuihin.

Liimatta ja Motti kilpailevat Mondioring-lajissa. Siinä testataan koiran kykyjä tottelevaisuudessa, hypyissä ja puruliikkeissä eli suojeluosuudessa.

Annetaan Motin näyttää. Pihalla seisoo lautaseinä, jonka takana on ramppi. Liimatta korottaa seinäesteen 2,2 metrin korkeuteen.

Motti odottaa lähtökäskyä lihakset jännityksestä väristen. Kun käsky kajahtaa, Motti selvittää itsensä esteen yli parissa sekunnissa kuin iso orava. Homma hallussa.

Yhtä helposti tuntuu sujuvan oikean esineen nouto hajun perusteella ja muut tottelevaisuusliikkeet istumisesta maahanmenoon.

Yksi kisaosioista on erilaiset puruliikkeet, kuten ohjaajan suojelu ja pakenevan maalimiehen kiinniotto. Liimatan mukaan on tärkeää, että koira puree käskystä, mutta sen on käskystä myös välittömästi irroitettava ote ja palattava ohjaajan luokse.

Juuri irroittamisessa Motilla on ollut aiemmissa kisoissa haasteita. Liimatta kertoo yhteisen sävelen löytyneen viimeisen puolentoista vuoden aikana.

Motti ei ole enää nuorukainen, mutta ei vielä vanhakaan. Seitsemänvuotiaana sillä on jäljellä yhdestä kahteen kisavuotta.

Seitsemänvuotias Motti hoitaa vauhdilla 2,2 metrin esteen. Kymmenen senttiä korkeamman esteen ylitys toisi kisoissa maksimipisteet, mutta Arsi Liimatta haluaa säästellä koiraansa suojeluosuuksiin. KUVA: Jarmo Kontiainen

Liimatta kertoo, että lajin vaikein liike on esineen vartiointi. Siinä koira puolustaa esinettä ilman ohjausta. Koiran täytyy osata itsenäisesti päättää monta asiaa. Sen on arvioitava milloin maalimies on niin lähellä, että häneen saa käydä kiinni, irroitettava puruote maalimiehen poistuessa ja palattava vielä paikoilleen jatkamaan vartiointia. Esine yritetään viedä koiralta kolmesti.

– Belgialaiset sanovat, että siinä menee noin viisi vuotta, että liike on oikeasti hyvä, Liimatan avovaimo ja itsekin Mondioringia harrastava Jenni Moilanen sanoo.

Yksin koulutus ei onnistu, vaan esimerkiksi maalimiehen merkitys on suuri. Liimatan ja Moilasen takapihalla käykin treenaamassa kaikkiaan 17 koiraa. Niistä neljä osallistuu tällä viikolla Tšekin kisoihin Mondioringin eri luokissa.

Opintie alkaa nuorena. Sen tietää Kiirastulen Epelikin eli Motin poika Eero, josta Moilanen kouluttaa itselleen kisakoiraa. Eero teki ensimmäisen puruharjoituksensa vasta kahdeksanviikkoisena.

Jo pennusta näkee, kuka soveltuu lajin pariin. Pariskunnan mukaan pallonjahtausvietti on hyvä merkki, samoin alustavarmuus. Jälkimmäinen tarkoittaa, että pentu ei arastele erilaisia alustoja, kuten liukasta pintaa. Lisäksi yksi luonteenpiirre on hyödyksi: koira saisi olla mahdollisimman ahne. Nakit maistuvat koulutuksessa.

Liimatta ajautui lajin pariin noin kymmenen vuotta sitten, ja hän toimii tätä nykyä muun muassa lajin kansainvälisessä toimikunnassa Suomen edustajana. Aikaisemmin Liimatta harrasti suojelukoetta. Mondioring vaikutti rennommalta ja koirille hauskemmalta. Esimerkiksi tottelevaisuus ei ole aivan yhtä tarkkaa.

– Tämän lajin myötä olen oppinut siihen, että jos homma ei onnistu, niin ei tarvitse heti olla itkua tihrustamassa.

MM-kisoissa Liimatta ja Motti ovat käyneet aikaisemminkin. Alimmassa kisaluokassa he ovat yltäneet viidenneksi ja keskimmäisessä luokassa kuudenneksi. Ylimmässä luokassa huippuonnistuminen antaa vielä odottaa. Tavoitteena on saada hyväksytty tulos eli yli 300 pistettä. Mestari saanee noin 340–360 pistettä, kun maksimipistemäärä on 400.