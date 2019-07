Kerro meille: Toivotko Ouluun vuokrattavia sähköpotkulautoja?

Minulla on Tier-laudan tunnukset. Pari kertaa olen sitä Tampereella käyttänyt junaan mennessä. Ne toimivat, tai siis palautettava n. 2-3km, säteellä keskustasta (alueen ulkopuolelle jättö maksaa kai 15€). Käyttö on melko kallista, lähtö 1€ + 0,15€/min.

Ouluun en näitä suosittele, koska nyt pyöräillä saa käytännössä missä vaan (poliisin puuttumatta) ja homma toimii. Lautojen myötä tätä jouduttaisiin muuttamaan. Tampereella pyöräily on rajoitettu ydinkeskustassakin vain pyöräteille. Poliisi puuttuu ja jalankulkijat ovat ärhäköitä tilastaan.