Kempeleessä on Suomen edullisinta asua omakotitalossa – ero asumiskuluiltaan kalleimpaan kuntaan lähes 1500 euroa vuodessa

Kempeleessä omakotitalossa asuvalla perheellä kuluu asumiseen keskimäärin 3 200 euroa, kertoo Suomen Omakotiliitto ry. Asuinkuluiltaan kallein kunta löytyy Varsinais-Suomesta.

Suomen Omakotiliitto selvitytti kunnallisesti ja alueellisesti päätettäviä asumismenoja nyt kolmatta kertaa. Selvityksessä vertailtiin asumiskuluja yhteensä sadassa kunnassa.

Kempeleessä omakotitalossa asuvan perheen asuinkulut ovat keskimäärin 3 200 euroa vuodessa, kun taas asuinkuluiltaan kalleimmassa kunnassa Kemiönsaaressa perheellä kuluu asumiseen vuodessa noin 4 700 euroa. Kempeleen lisäksi muita edullisia kuntia ovat Pietarsaari, Keminmaa ja Seinäjoki.

Ero asuinkuluissa on kasvanut huomattavasti, sillä vielä vuoden 2018 selvityksessä eroa edullisimman ja kalleimman kunnan välillä oli 1 000 euroa. Keskimäärin omakotitalossa asuminen maksaa lähes 4 000 euroa vuodessa, mikä on 250 euroa edellisvuotta enemmän.

Asumisen suurin kuluerä on lämmitys. Kalleinta lämmitys on Savossa, jossa esimerkiksi Iisalmessa 120 neliömetrin omakotitalon lämmitykseen kuluu vuodessa 2 393 euroa. Edullisinta lämmitys on Pietarsaaressa, jossa samankokoisen kodin lämmitykseen kuluu 1 644 euroa.

Omakotiliiton mukaan suurimmat kustannuserot kuntien välillä selittyvät sähkön siirtomaksuilla, joita kuluttaja ei voi kilpailuttaa alueellisten monopolien vuoksi. Suomen kalleinta sähkön siirtomaksua maksetaan Kajaanissa, jossa sähkönsiirron perusmaksu veloitti taloudelta 384 euroa vuodessa.

Omakotitaloliiton selvityksessä vertailtiin kunnallisten maksujen, eli kiinteistöveron, lämmityssähkön, käyttösähkön, vesimaksujen ja jätemaksun suuruutta. Tutkimuksen tyyppiomakotitalona käytettiin 120 neliömetrin suuruista, 30 vuotta vanhaa puurakenteista, sähkölämmitteistä omakotitaloa, joka sijaitsee 1 000 neliömetrin omalla tontilla. Kunta- ja aluekohtaisesti päätettävissä asumismenoissa ei ole huomioitu asuntolainaa, lainan korkokuluja, asunnon vakuutuksia, vartiointia ta korjauskustannuksia.