Kempeleen kunta käynnistää koko henkilöstä koskevat yt-neuvottelut, voivat johtaa myös irtisanomisiin

Kempeleen kun­nan­hal­li­tus päät­ti tiis­tai­na pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa käyn­nis­tää tuo­tan­nol­li­sel­la ja ta­lou­del­li­sel­la pe­rus­teel­la koko hen­ki­lös­tä kos­ke­vat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut. Ne voi­vat joh­taa lo­mau­tus­ten ja hen­ki­lös­tö­jär­jes­te­ly­jen li­säk­si myös ir­ti­sa­no­mi­siin.

Li­säk­si kun­ta jat­kaa jo mui­den käyn­nis­tet­ty­jen eri­lais­ten ta­lou­del­lis­ten so­peut­ta­mis­toi­mien val­mis­te­lua. Tä­män vuo­den in­ves­toin­ti­oh­jel­ma­kin ar­vi­oi­daan uu­del­leen.

Ko­ro­nak­rii­si vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti Kem­pe­leen ve­ro­tu­loi­hin. Tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa nii­den suu­ruu­dek­si ar­vi­oi­tiin 75,7 mil­joo­naa eu­roa, mut­ta tuo­reen en­n­nus­teen mu­kaan sum­ma jäi­si 70,8 mil­joo­naan eu­roon. Ve­ro­tu­lot ovat jää­mäs­sä 4,9 mil­joo­naa eu­roa al­le ta­lou­sar­vi­on.

– Kun­tien ra­hoi­tusk­rii­si on akuut­ti ja to­del­li­nen – myös Kem­pe­lees­sä. Al­la on ali­jää­mäi­nen vuo­si ja myös tä­män vuo­den ta­lou­sar­vio oli jo läh­tö­koh­tai­ses­ti 1,5 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Uu­si ve­ro­en­nus­te syö käy­tän­nös­sä poh­jan teh­dyl­tä ta­lou­sar­vi­ol­ta, se pi­tää laa­tia uu­del­leen ot­ta­en muut­tu­neet tu­lo­en­nus­teet huo­mi­oon. Ku­lu­van vuo­den ti­lin­pää­tö­sen­nus­te näyt­tää to­del­la mus­tal­ta, ei­kä sitä juu­ri nyt pys­ty­tä edes ko­vin tar­kas­ti en­nus­ta­maan, kun­nan­joh­ta­ja Tuo­mas Lohi to­te­aa.

Hän to­te­aa kun­nan tar­vit­se­van täs­sä ti­lan­tees­sa jo aloi­tet­tu­jen so­peut­ta­mis­toi­mien li­säk­si uu­den sel­viy­ty­mi­soh­jel­man.

– Vii­den mil­joo­nan eu­ron tu­lo­poh­jan ale­ne­ma vas­taa Kem­pe­lees­sä lä­hes kah­ta tu­lo­ve­rop­ro­sent­tia. Sitä ei pys­ty­tä het­kes­sä, ei­kä mil­lään yk­sit­täi­sel­lä kei­nol­la, paik­kaa­maan. Ikä­vil­tä­kään pää­tök­sil­tä ei tul­la vält­ty­mään. Olem­me jo oh­jeis­ta­neet jo­kais­ta kun­nan yk­sik­köä pi­täy­ty­mään kai­kis­ta ei -vält­tä­mät­tö­mis­tä ku­luis­ta, han­kin­nois­ta ja toi­min­nois­ta. Myös kaik­ki hen­ki­lös­tö­rek­ry­toin­tip­ro­ses­sit on jää­dy­tet­ty, Lohi sa­noo.

Kem­pe­le käyn­nis­ti jo ai­em­min yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­sis­ta niis­sä yk­si­köis­sä, jois­sa työ on vä­hen­ty­nyt tai lop­pu­nut tai on lop­pu­mas­sa. Neu­vot­te­lu­jen pii­ris­sä on ol­lut non 200 työn­te­ki­jää.