Katso videolta, miten varmistat että pyöräsi renkaat pysyvät kiinni - Hengenvaarallinen renkaiden löysyttely näyttää jatkuvan Oulussa

Oulussa on syksyn kuluessa tehty useita kertoja hengenvaarallista ilkivaltaa polkupyörille löysäämällä renkaiden pikakiinnityksiä.

Osassa tapauksista pahaa aavistamaton pyöräilijä on kaatunut renkaan irrottua vauhdissa ja saanut luunmurtumia. Poliisi tutkii tapauksia muun muassa vahingontekoina, vammantuottamuksena tai pahoinpitelynä.

Eturenkaan irrotessa pyöräilijä on aina vaarassa lentää pää edellä katuun, jolloin seurauksena voi olla kuolema.

Poliisin mukaan kiinnityksiä on löysätty muun muassa koulujen ja liikuntapaikkojen pihoilla koulupäivän tai harrastuksen aikana. Valtaosa ilkivallasta on tehty lasten ja nuorten pyörille.

Ilkivalta näyttää jatkuvan, silllä kuluvan viikon lopulla sosiaalisessa mediassa raportoitiin avatuista kiinnityksistä muun muassa Raatin uimahallin pyöräparkissa. Poliisi kehottaa tekemään kaikista havaituista tapauksista rikosilmoituksen.

Valtaosa teoista on poliisin mukaan kohdistunut pyöriin, joissa renkaat ovat kiinni niin sanotuilla pikalinkuilla. Niiden avaamiseen ja sulkemiseen ei tarvita työkaluja toisin kuin perinteisten napamutterien aukomiseen.

Useimpien pikalinkkujen kahvoissa on eri puolilla tekstit Open (auki) ja Close (kiinni). Jos kahvaa sivulta katsoessa näkyvissä on "open" kuten tässä, linkku ei ole kiinni ja ajamaan ei pidä lähteä. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Toisaalta jokaisen on myös helppo tarkistaa, että pikalinkut ovat kiinni – ne ovat varsin yksinkertaisia kapistuksia.

Nopeimmin tarkistus onnistuu heiluttamalla rengasta - jos se liikkuu hiukan ja lonksuu haarukassa, linkku on löysällä tai täysin auki.

Useimpien pikalinkkujen kahvoissa on eri puolilla tekstit Open (auki) ja Close (kiinni). Jos kahvaa sivulta katsoessa näkyvissä on "Open", linkku ei ole kiinni eikä ajamaan pidä lähteä.

Linkku painetaan kiinni kämmenellä kahvasta. Nyt näkyvissä on teksti Close eli kiinni. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Linkku painetaan kiinni kämmenellä kahvasta. Linkun toisessa päässä on sormimutteri, jota pyörittämällä kireys on nopein saada kohdalleen. Kireys on sopiva, kun kahvassa alkaa tuntua selvää vastusta noin puolivälissä liikerataa.

Urheilu- ja pyöräkaupoista saa myös noin 15 eurolla pikalinkkujen tilalle vastaavanlaiset kiinnittimet, jotka kiristetään työkalulla. Näitä satunnainen ilkivallantekijä tai varas ei saa käsin löysättyä.