Kalevassa julkaistu mielipidekirjoitus synnytti Twitterissä kuormahaasteen – pyörän päällä kulkee sohva, viikon ruokaostokset ja oksasilppuri

Kalevassa eilen julkaistu mielipidekirjoitus on kirvoittanut Twitterissä leviävän kuormahaasteen.

Haaste sai alkunsa, kun eräällä Twitter-tilillä pyydettiin todistamaan mielipidekirjoituksen väite pyörällä kuljetettavista tavaroista vääriksi.

Haasteen tekijää inspiroineessa lukijan kirjoituksessa todettiin sanatarkasti seuraavasti: "Tiedämme hyvin, että polkupyörällä tai jalkaisin asioiva henkilö voi kuljettaa mukanaan kenkäparin tai sukkahousupaketin lisäksi enintään huulipunapuikkoa."

Voitteko todistaa Kalevan lukijan mielipidekirjoituksen pyörällä kuljetettavista tavaroista vääriksi? #Kuormahaaste-kuvia tähän ketjuun! go for it! #pyöräily pic.twitter.com/hFI23Be5As