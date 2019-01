Tätä lukiessa plus kommentteja tulee ajatus että tässä annetaan autoilijoista laiska mielikuva. Ainako pitää päästä oven eteen autolla. Tätä on oulussa karsittu hyvin paljon mutta yhä autoilijoilla on paljon etua kun oulussa kuljetaan. Esim heille rakennettiin hieno kallioparkki mutta nämä autoilijat jotka valittavat että keskustassa on vaikeaa niin eivät oikeasti ole valmiita maksamaan lämpimän kallioparkin maksuja, ja sieltä pääsee hyvin juurikin keskustan alueelle hisseillä. Mutta kun mikään ei saa heille mikään maksaa koska he ovat autoilijoita ja kun pitää päästä juurikin oven viereen parkkiin, 50m kävelykin on liikaa.

Oulussa on bussilinjoja jotka parani osaksi suuren bussiuudistuksen vuoksi, tämän jälkeen koko paikallisliikenteen kehitys on jätetty kesken ja asuinalueet on jätetty eriarvoiseen asemaan. Asun alueella joka on hyvässä asemassa ja olen kuullut naapureiden jopa kerskuvan että ei tarvitse autoa käyttää kun onnikalla pääsee keskustaan ja se on niin halpaa walttikortilla(kuulemma joskus mukava ottaa se olunen ravintolassa syödessä kun ei tarvitse ajaa kotiin). Kannattaisiko vaatia omalle alueelle parempaa joukkoliikennettä niin helpotusta keskustan alueelle pääsemiseen tulisi.

Toinen asia mitä olen kuullut että keskustan alueen liikehuoneistoilla on järkyttävät vuokrahinnat joka myös tarkoittaa sitä että ei kannata yrittää alueella. Hintatasoa on verrattu pääkaupunkiseutuun, kannattaa googlettaa eiliseltä uutista muotialan yrittäjästä helsingistä joka lopetti liikkeen vaikka yritys tekee voittoa, tuota se on oulussa. Liikehuoneistot on tyhjiä koska joku on ahne ja se estää kehityksen, kannattaisiko tutkia vuora-antaja luetteloita näissä ja todeta että siellä se vika on.