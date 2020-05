Kalevan verkko uudistuu tiistaina – nämä asiat sinun on hyvä tietää muutoksista

Kaleva ottaa tiistaina 12.5. käyttöön uuden verkkoalustan, jonka ansiosta Kalevan digitaalisia sisältöjä voidaan kehittää monipuolisemmin ja kiinnostavien sisältöjen pariin löytää aiempaa helpommin.

Kalevan kirjautuneilta käyttäjiltä muutos edellyttää uutta kirjautumista.

Verkossa täytyy olla nopea, mutta luotettavuuden merkitys kasvaa päivä päivältä, sanoo päätoimittaja Sanna Keskinen.

Kalevan verkko uudistuu tiistaina 12.5, kun Kalevassa otetaan käyttöön uusi verkkoalusta. Sen avulla lukijoille kyetään tarjoamaan aiempaa monipuolisempia ja laadukkaampia digitaalisia sisältöjä.

Kalevan kirjautuneilta käyttäjiltä uudistus vaatii kirjautumisen uudelleen Kalevan verkossa. Digitaaliset sisällöt ovat kaikkien Kalevan tilanneiden käytössä.

Kaleva.fi-sovellus poistuu käytöstä, mutta eKaleva-sovelluksen nimi muuttuu Kalevan sovellukseksi ja sen kehitys jatkuu.

Kootut tiedot muutoksesta löydät tietolaatikosta tämän jutun loppupuolelta.

Uuden verkkoalustan ansiosta Kalevan toimitus kykenee tarjoamaan aiempaa monipuolisempia sisältöjä ja hyödyntämään aiempaa paremmin digitaalisia kerronnan keinoja.

Yksi keskeisistä Kalevan verkon uudistuksista on avainsanojen käyttöönotto. Niiden avulla lukija löytää juuri itselleen tärkeät sisällöt. Toimitukselle avainsanat antavat mahdollisuuden koota nopeasti ja joustavasti yhteen ajankohtaisia asiakokonaisuuksia.

Kalevan verkkolehden etusivun juttupaikkojen määrä kasvaa reilusti. Ulkoasu uudistuu myös, kun käyttöön otetaan paperille painettavasta Kalevasta tutut kirjasintyypit ja värit.

Uudistuksen myötä keskustelupalsta Juttutupa loppuu toukokuun aikana. Lukijakommentointi keskitetään näin sisältöjen yhteyteen. Toisaalta lukijoiden mielipidekirjoituksia tuodaan verkkoon reilusti aiempaa enemmän.

Verkkokeskustelun laatuun haetaan parannusta toimitukseen keskittyvän moderoinnin ja kirjautumista edellyttävän kommentointimahdollisuuden myötä.

Päätoimittaja Sanna Keskinen: Hyvä sisältö ratkaisee

Uudistuksen myötä Kaleva painottaa entistä enemmän tilaajille suunnattuja laadukkaita digisisältöjä. Niiden määrää kasvatetaan ja ilmaisukeinoja kehitetään rikkaammiksi.

Toukokuun alussa työnsä aloittanut uusi päätoimittaja Sanna Keskinen näkee digitaalisuudessa Kalevan tulevaisuuden kivijalan, joka pitää rakentaa mahdollisimman kestäväksi ja joustavaksi.

– Maali siirtyy koko ajan, Keskinen sanoo.

Tällä hän tarkoittaa jatkuvaa kehittämistä, niin teknisesti kuin sisällönkin kannalta. Digitaalisessa maailmassa lukijan huomio on kiinnitettävä hetkessä. Sillä on vaikutuksensa niin visuaalisuuteen, otsikointiin kuin näkökulmiinkin.

– Hyvä sisältö ratkaisee, oli käyttöliittymä mikä tahansa, Keskinen sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että lehti on läsnä lukijoidensa arjessa ja kirjoittaa niin isoista kuin pienistäkin lukijoiden elämään vaikuttavista asioista. Pääfokus on paikallisuudessa ja pohjoisuudessa, mutta tärkeistä valtakunnallisista asioista on myös pystyttävä tarjoamaan relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä.

– Verkko kulkee lukijan mukana joka paikassa. Meidän täytyy olla riittävän nopeita, että sieltä löytää kiinnostavaa sisältöä pitkin päivää. Mutta nopeus ei saa syödä luotettavuutta. Luotettavuus on kaiken aa ja oo, ja sen merkitys tuntuu päivä päivältä kasvavan, Keskinen sanoo.

Aiemmin muun muassa Kainuun Sanomien ja Raahen seudun päätoimittajana työskennellyt Keskinen kertoo havainneensa, että verkkosisällön kehittäminen parantaa myös painetun lehden sisältöä. Kokonaisuuksista tulee jäntevämpiä ja mietitympiä.

– Vaikka digiä kehitetään voimakkaasti, niin silti myös printistä pidetään hyvä huoli, Keskinen sanoo.

Verkkouudistuksen myötä Kalevan tilaajasisältöihin pääsy edellyttää uudelleen kirjautumista. Aiemman Kaleva-tilin käyttäjätunnus ja salasana toimivat myös Kaleva Media -tunnuksessa. KUVA: Kaleva

Näin Kalevan verkko muuttuu:

Palveluun täytyy kirjautua uudelleen

Kaleva Media -tunnukset

Kirjautuneiden käyttäjien tulee kirjautua uudelleen Kalevan uuteen verkkopalveluun Kaleva Media -tunnuksella. Aiemman Kaleva-tilin käyttäjätunnus ja salasana toimivat myös uudessa Kaleva Media -tunnuksessa. Digitaaliset sisällöt ovat kaikkien Kalevan tilanneiden käytössä. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.kaleva.fi/digihaltuun.

Kalevan sovellus

Kaleva.fi-sovelluksesta luovutaan kokonaan. Kalevan ainoaksi sovellukseksi jää eKaleva-sovellus, jonka nimi muuttuu Kalevan sovellukseksi. Jos sovellus on jo käytössä, entiset käyttäjätunnukset ja salasanat toimivat jatkossakin.

Kalevan sovellusta kehitetään jatkuvasti, joten päivityksistä huolehtimalla saa käyttöönsä uusimman version. Sovelluksen voi ladata Google Playsta tai Applen App Storesta.

Näköislehti

Printti-Kalevan digitaalista näköislehteä pääsee vastaisuudessakin lukemaan Kalevan sovelluksesta tai selaimella Kalevan verkosta osoitteessa Kaleva.fi/nakoislehti.

Kiinnostavat sisällöt paremmin tarjolle

Avainsanat

Kalevan verkossa otetaan käyttöön avainsanat. Avainsanan avulla lukija löytää kaikki jutut, jotka on merkitty samalla avainsanalla. Toimitukselle avainsanat tarjoavat joustavan mahdollisuuden uusien sisältökokonaisuuksien luomiseen.

Etusivu laajenee

Kalevan verkon etusivulle tulee runsaasti uusia juttupaikkoja ja sitä myöten lukijalle runsaasti lisää ajankohtaista sisältöä helposti selattavassa muodossa.

Keskustelu kehittyy

Mielipideaineistot

Jatkossa Kalevan verkossa aletaan julkaista runsaasti lisää lukijoiden mielipiteitä. Myös vieraskirjoittajien artikkelien ja kolumnien määrää lisätään.

Kirjautunut kommentointi

Juttuja pääsevät kommentoimaan pääsääntöisesti Kalevan verkkoon kirjautuneet lukijat. Tavoitteena on keskustelun laadun parantaminen.

Juttutupa loppuu

Keskustelupalsta Juttutupa ja Kalevan blogit lopetetaan toukokuun aikana.

Sisältöihin pääsyn tasot

Jatkossa Kalevan verkossa on käytössä erilaisia niin kutsutun maksumuurin tasoja.

Vain tilaajille tarkoitettuja sisältöjä pääsevät lukemaan vain tilauksen tehneet lukijat.

Maksulliset jutut on tarkoitettu vain tilaajille, mutta sosiaalisessa mediassa jaettuun juttuun pääsevät muutkin kuin tilaajat.

Kaikille avoimiin sisältöihin pääsevät kaikki. Tilausta tai kirjautumista ei tarvita.