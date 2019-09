Junamatkustuksen suosio kasvoi suhteessa viime vuoteen – elokuussa eniten kasvua Oulun ja Helsingin välisellä reitillä

Laiha lohtu, jos 10 % matkasta kuluu jouhevasti, kun muuten matka tökkii? Siis paljonko nopeuttaa kokonaismatka-aikaa Oulu-Helsinki, jos Tampere-Helsinki -väli lyhenee vaikkapa tunnilla? No, Tampere-Helsinki -välillä se on n. 50%, mutta koko em. matkalla se on vain n. 17 %. Eniten siis Oulu-Helsinki -välillä matkaa voidaan nopeuttaa rataosuudella Tampereelta pohjoiseen. Ja on huomattava, että erityisesti tuolla alueella on paljon niitä, jotka jäävät välillä pois. Siellä kun ei ole paikallisjunaliikennettä, kuten esim. Tampereen ja Helsingin välillä.