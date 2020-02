Jokien vedenpinnat ovat korkealla ja hyydepadot uhkaavat Pohjois-Pohjanmaalla – "Ei tämä ole normaali helmikuun tilanne"

No voima-yhtiöt nostavat energian hintaa kun vettä on vähän ,eikä sähköä saada tehtyä täydeklä teholla, ja kun vettä on runsaasti, tai liikaa ,voima-yhtiöt nostavat energian gintaa , koska vettä joudutaan juoksuttamaan ohi , eikä se tuota energiaa.

Tuossa edellä on kaikki vaihto-ehdot lopputulemasta.