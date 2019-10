IL: Kaksi ihmistä kuollut lyhyen ajan sisällä Oulussa poliisin voimankäytön jälkeen

Iltalehden tietojen mukaan valtakunnansyyttäjä tutkii jo toista tapausta lyhyen ajan sisällä, jossa poliisi on käyttänyt kiinniottotilanteessa voimakeinoja, ja tämän jälkeen henkilö on kuollut.

Lehden tietojen mukaan tuoreempi tapaus sattui viime viikonloppuna Tyrnävällä. Poliisi käytti voimakeinoja ravintolassa riehuneen miehen taltuttamiseksi. Mies kuoli myöhemmin.

Oulun poliisilakimies Antti Räsänen vahvistaa Iltalehdelle, että tapauksia on nyt tutkinnassa kaksi.

– Tämä Tyrnävän tapahtuma on erillinen tapaus. Tosin sitä ei tietenkään tässä vaiheessa voida tietää, mistä henkilöiden kuolema on aiheutunut, mutta koska molemmissa tapauksissa on kyse poliisin juuri kiinni ottaman henkilön äkillisestä kuolemasta, on kumpikin tapaus poliisin toiminnan osalta valtakunnansyyttäjän toimiston syyttäjän selvitettävänä. Lisäksi molemmissa tapauksissa tehdään erillinen kuolemansyyn selvittäminen, minkä myötä kuolinsyyt aikanaan selviävät, Räsänen kertoo Iltalehdelle.

Tiedotusvastuu mahdollisissa rikosepäilyissä on tutkinnanjohtajalla, joka on kyseisissä tapauksissa aluesyyttäjä Heikki Stenius ja hänen kollegansa.

– Asia on meillä käsittelyssä ja kyse oli jonkinlaisesta painitilanteesta, voimankäyttötilanteesta. Samat tiedot pitää saada kuin tästä toisesta keissistä, Stenius sanoo Iltalehdelle.

Iltalehti uutisoi aiemmasta tapauksesta viime viikolla.