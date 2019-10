IL: Poliisin kiinniottama henkilö kuoli sairaalassa Oulussa

Poliisin kiinniottama henkilö menehtyi kiinnioton jälkeen sairaalassa Oulussa. Asiasta uutisoi Iltalehti.

Oikeusyksikön johtaja, poliisilakimies Antti Räsänen vahvistaa tapauksen lehdelle. Kaleva ei tavoittanut Räsästä torstaina.

– Henkilö on ollut poliisin kiinniottamana, heti pian kiinniottotilanteen jälkeen joutunut sairaalaan ja sairaalassa menehtynyt, hän kommentoi Iltalehdelle.

Räsänen ei kerro tapauksesta enempää, ei edes sitä, kumpaa sukupuolta henkilö oli.

Iltalehden tavoittama aluesyyttäjä Heikki Stenius kertoo, että tapaus on tullut hänen tietoonsa.

– Odotan että saan materiaalin tästä tapauksesta. Tarvitaan varmasti oikeuslääkäriltä jonkinlainen lausunto. Siinä kestää tovin. Poliiseja kuullaan. Jos löydetään silminnäkijöitä, heitä kuullaan myös.

Selvitettävänä on esimerkiksi se, onko tapauksessa käytetty liikaa voimaa. Jos näin olisi, kyseeseen tulisi Steniuksen mukaan virkarikos. Stenius kuitekin korostaa, että kaikki on tässä vaiheessa spekulaatiota, sillä henkilö on voinut menehtyä myös terveydellisistä syistä.

Iltalehden mukaan kiinniotto tapahtui pari viikkoa sitten.