Hailuodon lauttaliikenne keskeytetään toistaiseksi huonon sään vuoksi

Meinaatko että nyt on syystalvi ja pakkasta? Raippaluodon silta on auki vaikka puuskat on 36m/s. Eikä ole montaa kertaa liikenne katkennut sitten -97 avaamisen. Saa sitä pelotella ja maalata piruja seinälle, mutta kyllä se kiinteä yhteys tulee Hailuotoonkin.

Lauttayhteys on kalliimpi ja saari kasvaa joka tapauksessa kiinni mantereeseen, en ymmärrä miksi tästä edes keskustellaan.