Foodora aloittaa toimintansa Oulussa – palvelussa on mukana 25 ravintolaa

Ruoan tilaus- ja toimituspalvelu Foodora aloittaa toimintansa Oulussa tänään tiistaina.

Foodoran palvelun kautta voi tilata ruoka-annoksia esimerkiksi Kauppuri5-burgeribaarista, Isonkadun ja Kodin Ykkösen Hesburgereista, Hanko Sushista, Garam Masalasta, Merikosken kiinalaisesta ja Kaunis Nepal -ravintolasta. Mukana on yhteensä 25 ravintolaa.

– Palvelun avaaminen Ouluun on ehdottomasti paikallaan, sillä kaupungissa on aktiivinen ravintolakulttuuri, ja nyt sen hyödyntämisen mahdollisuudet kasvavat. Erityisesti sunnuntain on todettu olevan vilkas ruuantilauspäivä, Foodoran markkinointipäällikkö Nora Särkkä toteaa.

Ruokaa toimitetaan 3,5–5 kilometrin säteellä Oulun keskustasta esimerkiksi Höyhtyälle, Oulunsuuhun ja Puolivälinkankaalle. Tilauksia kuljetetaan sekä auto- että pyörälähettien kyydissä.

Ruoan voi tilata joko mobiilisovelluksessa tai Foodoran verkkosivuilta. Foodoran tiedotteen mukaan lähetti tuo aterian noin 40 minuutissa.

Foodora toimii myös Kuopiossa, Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Särkän mukaan palvelussa mietitään jatkuvasti uusia toiminta-alueita ja palvelun laajentamista Suomeen.

Foodora on ollut julkisuudessa myös lähettien ja yrityksen välisten työsuhde- ja palkkioriitojen vuoksi.

Suurin osa Foodoran läheteistä työskentelee yrittäjinä, eikä työsuhteessa. Foodoran ja sille työskentelevien lähettien välisiä riitoja on käsitelty useissa medioissa. Esimerkiksi Talouselämän heinäkuussa haastattelema pyörälähetti kertoi, että hänen palkkionsa laskivat arkena euron verran ja viikonloppuna kaksi euroa tunnilta. Vastapainoksi taas ruoan toimittamisesta saatava korvaus nousi kahdesta eurosta 2,20 euroon.

Helsingin Sanomat taas kertoi syyskuussa, että palvelun ruokalähetit osoittivat mieltään Helsingissä palvelun ilmoitettua palkkioiden alennuksesta.

Oulussa toimii nyt Foodoran aloittamisen jälkeen kaksi ruoan tilaus- ja toimituspalvelua, sillä Wolt on toiminut Oulussa viime vuoden huhtikuusta lähtien.