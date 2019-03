Fazerin yt-neuvottelut päättyivät: Oulun leipomo suljetaan syyskuussa, 83 työntekijän työsuhde päättyy

Niin se vain menee vaikka ei haluasi uskoakkaan. Kustannukset kun ovat ne tekijät aina. ja nyt Virosta kuskataan valmiita takinoista ja täällä vain sitten paistetaan ns.! Ja kun raakaaineet ja em työkustannukset ovat vielä Virossa huomattavasti halvempaa suurissa tuotantomäärissä laskettuna ja verotuskin erinlainen, niin tässä sitten on nyt tulos jälleen kerran, joka on näkynyt jo pitkään muissakin toiminnossa eri aloilla. No, viiden vuoden päästä tilanne tasoittuu kun Virossa palkat että muutkin kustannukset nousevat, että silloin palataan taas takasin jollakin asteella Suomen omaan tuotantoon!!! Ps. Tätä tarkoittaa globaalisaation ja EU rajat auki, työlle ja tuotannoille eri maiden välillä! Mekin ostamme sitä mitä saamme halvemmalla mm Lidlistäkin ;)!