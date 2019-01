Fazerin Oulun leipomon työntekijöillä öinen ulosmarssi vastalauseena leipomon sulkemisaikeille – "Fazerilla ei rahasta ole pulaa"

Niin valitettavaa kuin se on, yt-neuvottelu on yrityksille nykyään vain yksi askel toiminnan alasajaolle. Se on ihan se ja sama, mitä henkilöstö on mieltä asiasta. Tottakai he ovat sillä kannalla, että toiminnan tulee jatkua. Totuus on kuitenkin se, että Fazer on päättänyt sulkea Oulun yksikön ja jäljellä on vain lain puitteissa tapahtuva yt-neuvottelu.