Esports huumaa: Oulun Vectoraman konepaikat myytiin ennätysnopeasti – suomalaisjoukkue iski välieriin kansainvälisessä suurturnauksessa

– Ihan huikeaa, suomalaisjengi etenemässä loppupeleihin, riemuitsee oululaisen Vectorama verkkopelitapahtuman projektipäällikkö Jussi Korpimäki.

Kysymyksessä on Suomen tunnetuimman Counter-Strike-joukkueen ENCEn menestys arvostetussa Major-turnauksessa Puolan Katowicessa. ENCE voitti myöhään torstai-iltana puolivälierissä ennakkosuosikin amerikkalaisen Team Liquid -joukkueen.

ENCE jatkaa peliään lauantaina ukrainalaisjoukkue Natus Vincereä vastaan.

Turnauksen voittajajoukkue selviää sunnuntaina, paras joukkue nappaa 500 000 dollarin voittopotin.

Suomalainen joukkue ei ole koskaan aikaisemmin edennyt näin pitkälle suurimmassa ja tärkeimmässä Major-turnauksessa.

Korpimäki painottaa, että ENCEn menestys ei ole tullut itsestäänselvyytenä.

– Joukkue on kulkenut pitkän taipaleen ja kiertänyt paljon pieniä turnauksia.

Oulun jäähallissa ensi kesäkuussa järjestettävän verkkopelitapahtuma Vectoraman suosio yllätti järjestäjät.

– Pro- ja premiumkonepaikat menivät 15 sekunnissa ja kaikki vajaat 900 konepaikkaa kuudessa päivässä helmikuun alussa.

Korpimäen mukaan kyseessä on jonkinlainen ennätys Suomen mittakaavassa.

Karsintaturnaus Helsingin suurtapahtumaan

Vectorama toimii SM-karsintaturnauksena Helsingin Hartwall-areenalla syyskuussa järjestettävän Arctic Invitationaliin, joka on ensimmäinen suuren luokan e-urheilu-tapahtuma Suomessa. Palkintopotti siellä on 100 000 euroa. Tapahtuman pääpeli on Counter-Strike.

Korpimäki uskoo, että Oulun Vectoramaan on tulossa myös ulkomaisia joukkueita kisaamaan pääsystä Helsingin turnaukseen.

– Ensin on vuorossa verkossa pelattavat karsinnat ja kahdeksan parasta joukkuetta pääsee pelaamaan paikan päälle Vectoramaan.

Kesäkuun 6.-9. päivä järjestettävässä Vectoramassa Counter-Striken voittopotti on yhteensä 10 000 euroa. Tapahtumassa järjestetään myös Dota 2:n SM-finaaliturnaus, jossa palkintona on 5000 euroa.

Korpimäki kertoo, ettei suomalainen huippujoukkue ENCE ole tulossa Ouluun pelaamaan kesäkuussa. Viime kesänä ENCE vei Oulussa voiton Vectoraman Counter-Striken SM-karsinnoissa.

Ensi kesänä Vectoramassa luvassa monenlaista toimintaa, esimerkiksi vanhojen pelikonsoleiden näyttely.

– Etsimme vielä ensi kesäksi vapaaehtoisia järjestelytyöhön. Teemme kaikki tätä vapaaehtoispohjalta itseni mukaan lukien.