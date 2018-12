Oululaisen NTRNZ median tuottama tv-sarja Eränkävijät on nimetty ehdolle Kultainen Venla -palkinnon saajaksi kolmessa eri kategoriassa.

Televisioakatemia valitsi Eränkävijät finalistiksi parhaan lifestyle-ohjelman kategoriassa. Lisäksi Eränkävijät nimettiin ehdolle yleisöäänestykseen parhaan tv-ohjelman palkinnosta, ja Aki Huhtanen sekä sarjan myötä Suomen suosituimmaksi tv-koiraksi noussut suomenlapinkoira Äijä parhaan esiintyjän palkinnosta.

– Kolmen ehdokkuuden saaminen tämän vuoden gaalassa osoittaa, että erä- ja luonto-ohjelmat koetaan vihdoin salonkikelpoisiksi ohjelmiksi. Meille pohjoissuomalaisena tuotantoyhtiönä tälläinen ehdokkuusmäärä on jo itsessään kunnianosoitus, josta olemme äärettömän ylpeitä, kertoo sarjan tuottaja Teemu Hostikka.



Eränkävijät teki viime vuonna historiaa voittamalla parhaan ohjelman Kultaisen Venlan ensimmäisenä pohjoissuomalaisena tv-sarjana sekä ensimmäisenä eräohjelmana koskaan.

– Tämä oli uskomaton tarina, ja sen merkitys kasvaa suuremmaksi, jos tietää mitä kulisseissa tapahtui: Eränkävijät ei ollut edes ehdolla viime vuonna, ennen kuin asiasta nostettiin meteli ja pääsimme mukaan vuorokautta myöhemmin. Tämän jälkeen meidät jätettiin vielä kutsumatta koko gaalaan, mutta lopuksi yleisö äänesti meidät voittoon, muistelee Aki Huhtanen.

Vuosi sitten palkintoa oli noutamassa myös Äijä-koira. Kiitossanoihin koira ei alkanut, mutta nuuhkaisi varovasta palkintopystiä. Myöhemmin Äijä sai palkkioksi herkkuluun.

Tänä vuonna parhaan tv-ohjelman palkinnon osuessa kohdalle sarjan tuottaja Teemu Hostikka lupaa Eränkävijöiden lahjoittavan huomattavan summan Suomen luonnon hyväksi.

Mahdollisen voiton Eränkävijät omistaa Suomen luonnolle. Näin sarjan tekijät toimivat myös viime vuonna.

Eränkävijät-sarjan kuvauksia Iso-Syötteellä. KUVA: Jarmo Kontiainen

– Meillä samat arvot jakavilla ihmisillä on paikka näyttää, paljonko meitä eränkävijöitä ja luontoihmisiä Suomessa on. Mikäli Eränkävijät äänestetään parhaaksi ohjelmaksi, lahjoitamme yhden sentin jokaista Venla-gaalan tv-katsojaa kohden lyhentämättömänä Suomen erämaiden ja jokien suojeluun. Eli miljoonalla tv-katsojalla lahjoitamme 10 000 euroa.

Eränkävijät-sarja on myyty 30 maahan, ja neljättä tuotantokautta kuvataan parhaillaan. Lisäksi Eränkävijöistä tuotetaan kansainvälistä versiota nimeltä ”Love of the Wild – From the Alps to the Arctic”.

Sarjaa kuvataan viidessä eri Euroopan maassa, ja Suomesta mukana ovat Äijä-koira sekä Aki Huhtanen ja Emilia Laitinen. Sarjan tuotannosta vastaa oululainen NTRNZ media Oy. Sarjan ensi-ilta on näillä näkymin Suomessa vuonna 2020.

Kultanen Venla -palkinnot jaetaan parhaille tv-ohjelmille ja tekijöille Televisioakatemian järjestämässä gaalassa tammikuun 11. päivä. Netissä tapahtuva katsojaäänestys on auki 8. tammikuuta saakka.

