Coca-Colan joulurekka saapuu Ouluun ensi kuussa – rekkakiertue tulee Suomeen ensimmäistä kertaa

Coca-Colan kansainvälinen joulurekkakiertue tulee Suomeen joulukuussa. Kiertue pysähtyy Oulussa 11. joulukuuta.

Rekan pysähtyessä Oulussa järjestetään joulutapahtuma, jonka yhteydessä muun muassa jaetaan ilmaisia juomia ja järjestetään kierrätysruletti.

Rekkakiertue saapuu Suomeen ensimmäistä kertaa. Joulurekka käy Suomessa kaikkiaan kymmenellä eri paikkakunnalla.

Maailmalla kiertävä rekka on sama, joka on monelle tuttu Coca-Colan joulumainoksista. Rekan kyljessä on suomalaisjuurisen Haddon Sundblomin piirtämä joulupukki.