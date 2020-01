Bonava aloittaa yt-neuvottelut ja suunnittelee vetäytymistä Oulun seudulta – Suomessa voidaan irtisanoa jopa 60 henkilöä

Bonava on lähes koko toimintansa ajan Oulussa toiminut normaalina rakennusliikkeenä, jolla on ollut omat vastaavat mestarit, apumestarit, työpäälliköt, valvojat, suunnittelupäälliköt. Ei NCC:tä käytetty kuin ihan alussa muutamassa työmaassa urakoitsijana. Eli Bonava ja NCC ovat kaksi eri firmaa, jopa kilpailijoita joilla on samat omistajat.