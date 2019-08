Alumiiniin valetuista pehmoleluista tehty Happilautta-veistos koristamaan Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen pihaa – pehmolelut saatu lahjoituksina ja kierrätyksestä

Hanna Vihriälän Happilautta-veistoksen materiaalina on käytetty lahjoituksina ja kierrätyksestä saatuja pehmoleluja, jotka on valettu alumiiniin. Teos on sijoitettu Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen pihalle. KUVA: Oulun kaupunki / Luuppi