Ukraina jättää euroviisut väliin – karsinnan voittanut Maruv: "En halua poliittisen propagandan välineeksi"

Ukraina jättää tämän vuoden euroviisut väliin. Ukrainan edustajaksi valittu Anna Korsun, 27, ei lähde Tel Aviviin toukokuussa, koska hän ei halua alistua poliittisen pelin välikappaleeksi.

Taiteilijanimellä Maruv esiintyvä laulaja kaappasi sekä asiantuntijaraadin että yleisön äänet lauantain karsinnassa. Hän on kotoisin Ukrainan venäjänkielisestä kaakkoiskulmasta.

Jupakka liittyy Krimin miehitykseen keväällä 2014 ja laajemmin Ukrainan ja Venäjän väliseen konfliktiin. Ukrainan televisioyhtiö vaati Maruvilta allekirjoitusta sopimukseen, jossa hän olisi luvannut olla esiintymättä Venäjällä ennen toukokuun euroviisuja.

Maruv oli suunnitellut Venäjälle laajaa esiintymiskiertuetta, joka olisi alkanut huhtikuussa Pietarista.

Improvisointi kielletty

Maruv sanoi, että hän olisi voinut perua kiertueen, mutta sopimuksessa oli muita kohtia, jotka olisivat tehneet hänestä omien sanojensa mukaan propagandavälineen.

Sopimuksen mukaan Maruv ei ole olisi saanut euroviisuesiintymisessään improvisoida eli tuoda siihen elementtejä, joita siinä ei ollut alkuperäisessä esityksessä. Eikä hän olisi saanut puhua ulkomaisille toimittajille ilman televisioyhtiön lupaa.

– Olen muusikko, enkä mikään työkalu poliittisella näyttämöllä, Maruv perusteli päätöstään.

Ukrainan valtiollinen televisioyhtiö ilmoitti maanantaina, että Maruvin karsintavoitto on mitätöity. Sen mukaan Ukrainan edustaja ei saa esiintyä "aggressorille". Tämä on Ukrainan parlamentin luonnehdinta Venäjästä.

Levyn julkaisee venäläisyhtiö

Lisämauste soppaan on se, että Maruvin voittajakappaleen Siren Songin julkaisuoikeudet ovat venäläisellä Warner Music Russialla.

Ukrainassa pidetään presidentinvaalit maaliskuun lopussa ja parlamenttivaalit myöhemmin kuluvana vuonna.

Viisukarsinnan kakkoseksi ja kolmoseksi sijoittuneilta Freedom Jazzilta ja Kazkalta kysyttiin halua lähteä euroviisuihin, mutta kumpikin niistä kieltäytyi. Näin ollen Ukrainalla ei ole edustajaa Tel Avin televisiospektaakkelissa.

Ukrainan televisioyhtiön edustaja Zurab Alasania huomautti, että lähes kaikilla Ukrainan tämän vuoden karsintojen finalisteilla oli vahvat siteet Venäjälle.

Hänen mukaansa tämä on vaarallista. Se on merkki siitä, että Ukrainan kulttuurikenttä – ja varsinkin musiikkibisnes – on läheisemmin sidoksissa Venäjään kuin moni ukrainalainen on tajunnut, Alasania kirjoitti Deutsche Wellen mukaan Facebookissa.

Venäjän edustajalle porttikielto

Politiikan ja euroviisujen hitsautuminen yhteen ei ole mitään uutta Ukrainassa.

Ukrainassa järjestettiin euroviisut kaksi vuotta sitten. Ukraina esti Venäjän edustajan Julia Samoilovan maahantulon, koska tämä oli esiintynyt Krimillä. Venäjä ei sitten lähettänyt lainkaan edustajaa Kiovaan.

Euroviisuista tohtorinväitöskirjan kirjoittanut englantilainen Paul Jordan arvioi BBC:lle, että Maruv olisi ollut yksi voittajasuosikkeja Tel Avivissa. Muut hänen kuulemansa edustuskappaleet eivät ole herättäneet väristyksiä.