Kansainvälinen tanssin päivä keskiviikkona 29. huhtikuuta saa ihmiset tanssimaan rajoituksista huolimatta. Lukuisat tanssin ammattilaiset ja harrastajat tuovat uutta tanssisisältöä katsottavaksi ja koettavaksi.

Oululainen kansantanssiryhmä Polokkarit julkaisee tänään tanssivideon Poikkeustilapolkka – Polka in Quarantine.

– Poikkeustilapolkka esittelee suomalaisen polkan askelikkoja, ja samalla tanssijoiden kansallispuvut pääsevät tuulettumaan, Polokkareiden taiteellinen johtaja Hanna Poikela kertoo.

– Videolla tanssitaan polkan erilaisia askelikkoja, jotka eivät varmaan kaikki olekaan suomalaisille ihan tuttuja. Mitä tarkoittaa esimerkiksi hapanmykky, melkutus tai kantavarvas.

Poikkeustilan aikana Polokkarit ovat harjoitelleet etäyhteyksien välityksellä. Poikkeustilapolkassa esiintyy 28 ryhmän jäsentä, jotka koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on ajanut eri puolille Suomea.

– Teoksessa pääsee ihailemaan kotimaista kansantanssia Oulun, Porin, Kaustisen, Rovaniemen ja Helsingin maisemissa. Porukkaa on monella paikkakunnalla, kun kaikki ovat omissa kodeissaan tai menneet esimerkiksi lapsuudenkotiin eristäytymään.

Samalla pääsee kurkistamaan tanssijoiden eristysoloihin. Jokainen tanssija on kuvannut eristyksissä itse itseään. Videon on editoinut Pirkka Lepola.

– Videolla nähdään sekä ulkotiloja että ihan tavallisia keittiöitä, kylppäreitä ja autotalleja, missä vaan on saattanut tanssia polkkaa, Poikela sanoo.

Digiloikkaa kannattaa jatkaa

Polokkarit haluaa ottaa ilon irti digiloikasta nyt ja jatkossa.

– On mietitty, miten kansantanssia voisi tehdä eri lailla tunnetuksi, Hanna Poikela toteaa.

Netissä on tarjolla paljon livetilanteesta välitettyä tanssia.

– Se ei ole sama asia kuin se, että materiaali olisi kuvattu suoraan katsojalle, joka seuraa videota läppärin tai kännykän päässä. Tällaisella toiminnalla saa ihan erilaisen yleisön tavoitettua kuin livekeikalla. Pääsevät kauempanakin olevat katsomaan.

Suunnitelmissa on vielä tänä keväänä tehdä video yhdessä eri ikäisten oululaisten kansantanssijoiden kanssa.

– Polokkarit voisi jatkossa, kun poikkeustila purkautuu, streamata joitakin omia konsertteja liveyleisön lisäksi. Jää tästä digiloikasta jotain jatkokäyttöäkin elämää varten.

Nykytanssijoilta video What Moves Us

Tarjolla on myös Target-ryhmän toteuttama video What Moves Us. Videolla esiintyy 21 suomalaista ammattinykytanssijaa mm. Natasha Lommi, Elina Häyrynen, Jyrki Karttunen, Sini Länsivuori, Mikko Paloniemi ja Paula Tuovinen.

Ääniraidalla luetaan kansainvälisen tanssin päivän julistusta, jossa sanotaan "Me olemme tosissamme, me olemme raivoisien ajattelijoiden armeija, ja päämäärämme on muuttaa maailmaa askel askeleelta".

Poikkeustilapolkka-video löytyy Polokkareiden Youtube-kanavalta, Target-ryhmän esitys löytyy Instagramista, Facebookista, Vimeosta ja Youtubesta.