Pohjoinen valokuvakeskus avasi korona-aikaan nettigallerian – juuri nyt esillä oleva näyttely Football Landscapes kuvaa jalkapalloa maiseman, arjen ja havaintojen kautta

Oulussa toimiva Pohjoinen valokuvakeskus on avannut nettigallerian. Tiistaina virtuaaligalleriassa avautui Mikko Auerniityn ja Harri Heinosen näyttely Football Landscapes.

Auerniityn ja Heinosen yhteisnäyttely kuvaa jalkapalloa maiseman, arjen ja havaintojen kautta.

Näyttelyn teokset esitellään nettigalleriassa taiteilijoiden tarinoiden siivittämänä.

Football Landscapes on jatkoa vuonna 2011 julkaistulle samannimiselle näyttelylle ja julkaisulle. Uudessa tuotannossa jalkapallo on läsnä pieninä viittauksina ja vihjeinä, huomion kiinnittyessä itse maisemaan ja sen esittämiseen, sekä maisemankulttuurisiin kerrostumiin. Kiinnostus on siirtynyt jalkapallosta kohti luonnon ja kulttuurin rajapintaa, epäselvään vyöhykkeeseen, ei kenenkään maalle, jossa sivilisaatio kasvaa yli reunojensa. Uusi näyttely avaa eurooppalaista mielenmaisemaa ja kollektiivitajuntaa.

Tekijät lähestyvät teemaa Shane Baumin Leasure Society -tematiikan kautta, jossa elämän keskiössä ovat ajan viettäminen perheen ja ystävien kanssa sekä autuas joutilaisuus. Taiteilijat tutkivat teostensa kautta kulutusyhteiskunnan romahdusta, jossa tavaratuotannosta on siirrytty palveluiden ja elämysten tuottamiseen.

Mikko Auerniitty (s. 1971) asuu ja työskentelee Jyväskylässä. Hän toimii siellä sijaitsevan Luovan valokuvan keskuksen puheenjohtajana.

Valokuvataiteilija Harri Heinonen (s. 1967) on Mikkelistä. Heinonen on julkaissut myös jalkapalloa käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja kuten Jalkapallon lumo (2005) sekä artikkeleita.

Neljän seinän sisältä virtuaalikierros

Myös Kuukauden kuvat -ohjelmiston Polaroidized Armenia-valokuvanäyttelystä järjestetään virtuaalikierros. Valokuvaaja Jarno Vuorinen kutsuu neljän seinän sisällä pysyvät valokuvataiteen ystävät mukaan näyttelyn virtuaaliselle esittelykierrokselle.

Taiteilija itse järjestää esittelykierroksen näyttelystään Facebook Liven kautta Kuvavuorinen.fi – valokuvaaja Jarno Vuorinen -sivulla keskiviikkona 25. maaliskuuta kello 18.

– Kierroksella kerron näyttelystäni yleisesti ja esittelen näyttelykuvat niin sarjojen kuin yksittäisien teosten näkökulmista, Vuorinen sanoo.

Polaroidized Armenia on sekä kommunikaatioprojekti että valokuvaprojekti. Vuorisen debyyttinäyttelyssä Armenian karu kauneus kohtaa kielimuurin ylittävät ihmiskontaktit. Näyttely koostuu tilanteista, joissa yhteistä kieltä harvoin löytyy edes yksittäisten sanojen vertaa.

Näyttelynäkymiä molemmista gallerioista tuodaan esille valokuvien muodossa Pohjoisen valokuvakeskuksen sosiaalisen median kanavissa.