Pikakurssi Kaustisesta yhdessä päivässä – Pieniä lettipäitä kansallispuvuissa ja poikia liivipuvuissaan

Kalevan toimittaja ja kuvaaja raportoivat tiistaipäivän, mitä Kaustiselta irti saavat. Päivän ohjelma tarjoaa noin 45 vaihtoehtoa: musiikkia, tanssia ja workshoppeja. Kaustinen Folk Music Festival alkoi eilen ja jatkuu sunnuntaihin asti, jo 52. kerran.

Kello 11.15 Marokkolainen naisbändi ylittää kiellettyjä rajoja



Perillä Kaustisella! Tuuli on kylmä, mutta pitkä jono kiemurtelee jo lipunmyyntiin festarialueelle. Kävelemme reippaasti suoraan lehdistöhuoneeseen. Samaan aikaan sinne saapuu marokkolainen Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, joka on myös juuri päässyt Kaustisille.



Bändin manageri kertoo, että bändin esittämä gnawa-musiikki on marokkolaista perinteistä rituaalista musiikkia. Sen tahdissa tanssitaan ja päästään parantavaan transsiin.



Se taas ei ole yhtään perinteistä, että tässä bändissä naiset soittavat gnawaa.

Marokkolainen gnawa-bändi Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, keskellä bändin johtaja Hamzaoui soittaa guembria. KUVA: Maiju Pohjanheimo





Bändin johtaja Asmaa Hamzaouille se tuli mahdolliseksi siksi, että hän kuuluu sukuun, jonka miehet ovat perinteisesti kasvaneet gnawan soittajiksi.



– Asmaa alkoi soittaa gnawaa 7-vuotiaana, manageri kertoo.



Opittuaan hän pääsi mukaan poikien bändiin, kunnes hän 16-vuotiaana perusti gnawaa soittavan tyttöbändin.



Bändi julkaisi viime vuonna ensimmäisen levynsä, ja sillä on ruotsalainen tuottaja. He kiertävät tiiviisti festareita ja tulevat nyt Roskildesta Tanskasta.



Kolmen naisen bändi kaivaa soittimensa esille ja esiintyy meille. Asmaa Hamzaoui soittaa tärkeintä soitinta guembria, muut bändin jäsenet rytmittävät menoa kastanjeteilla.



Aloittaessaan naiset näyttävät hieman ujoilta ja sulkeutuneilta, mutta toisen biisin aikana hymy heidän kasvoillaan leviää samalla kun rytmi kiihtyy. Kyllä tätä tanssisi!

13.15 Lasten Kaustinen liikuttaa aikuista



Ollaan tuskin iltapäivän puolella ja festarialue kuhisee jo. Aurinko paistaa ja suojaisella alueella on melkein lämmintä.



Tiistai on Kaustisella perinteisesti lasten päivä.



Emme voi välttää liikutusta nähdessämme joukoittain pieniä lettipäitä kansallispuvuissa ja poikia liivipuvuissaan.



Lavalla esiintyvät Kaustisen Nuorisoseuran tanssiryhmät taaperoista aikuisiin: MiniOttoset, PikkuOttoset, JunioriOttoset ja Ottoset. Heitä rytmittävät Kaustisen Nuorisoseuran soittoryhmistä koottu bändi. Ja suuri yleisö kannustaa.



Oikeastaan Kaustisella on vierekkäin ja sisäkkäin kaksi festivaalia. On perinteisen kansanmusiikin ja -tanssin festivaali. Ja sitten on maailmanmusiikkifestari, jossa esiintyy kotimaisia ja kansainvälisiä tähtiä. Maailmanmusiikkipuolella sekoittuvat vaikutteet niin eri maiden perinteistä kuin muista musiikin genreistä.



Lounaan nautimme Festivaaliravintolassa, hinta-laatusuhde 13 euron aterialle. Hmm.