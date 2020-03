Maailman teatteripäivää vietetään suljetuin ovin

Perjantaina 27.3.2020 on Maailman teatteripäivä. Päivää vietetään poikkeuksellisissa merkeissä, sillä kaikki teatterit ovat kiinni koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ainakaan toistaiseksi päivän viettoa ei ole peruttu.

Perjantaina on Maailman teatteripäivä, vaikka tuskin teatterit sitä liputtavat niin kuin päivän viettoon kuuluu. Juhlagaaloja ja muita päivään liittyviä tapahtumia ei järjestetä ensimmäisen kerran kuuteenkymmeneen vuoteen.

Eikä maailman näyttämöiltä kuulla luettuna teatteripäivän julistusta, jonka on tänä vuonna kirjoittanut pakistanilainen näytelmäkirjailija ja Adžoká-teatterin johtaja Shahid Nameed.

Julistus on selvästi kirjoitettu ennen pandemiaa ja esityskalentereiden tyhjenemistä. Mutta Nameed osuu silti aikaan korostaessaan yhteisöllisyyden voimaa ja ihmisen henkisiä vahvuuksia.

"Maailmassa, jossa kiihko, viha ja väkivalta ovat kasvussa ja planeettamme hukkumassa ilmastokatastrofiin, meidän on koottava uudelleen henkinen vahvuutemme. Meidän on taisteltava apatiaa, voimattomuutta, pessimismiä, ahneutta ja piittaamattomuutta vastaan, maailmamme ja planeettamme puolesta. Teatterilla on jalo tehtävä ihmiskunnan innostajana ja liikkeelle panevana voimana estää meitä vajoamasta kohti pohjatonta kuilua."

Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) julistamaa Maailman teatteripäivää on vietetty 27.3. vuodesta 1962 lähtien. Aloitteen Maailman teatteripäivästä teki professori Arvi Kivimaa Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) kongressissa Suomessa 1959.

Suomessa vietetään rinnan Maailman teatteripäivän kanssa perjantaina teatterialan inkluusiopäivää. Kampanjan aiheena on teatterikentän inklusiivisuus niin tekijöiden kuin yleisöjenkin kannalta.

– Kysymme, toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esimerkiksi siinä, keitä näemme teatterissa esiintyjinä ja muissa ammattitehtävissä, Teatterin tiedotuskeskuksen Tinfon johtaja Hanna Helavuori sanoo.

– Hyvin toimivassa teatterissa toteutuvat esteettömyys, saavutettavuus ja moninaisuus lähtien rakennetusta ympäristöstä ja viestinnästä aina ohjelmiston suunnitteluun asti.

Saavutettavuus teatterissa tarkoittaa kampanjan toteuttajien mukaan esimerkiksi säännöllisiä viittomakielelle tulkattuja, kuvailutulkattuja tai tekstitettyjä esityksiä. Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus rekrytoinneissa laajentaa teattereiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.