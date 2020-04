Koronapandemia pysäytti oululaiskomedia Hevi reissun lupaavasti alkaneen Japanin elokuvalevityksen – maanantaina TV-ensi-illassa nähtävälle heavy metal -komedialle luvassa jatko-osa

Oululaisten Jukka Vidgrenin ja Juuso Laation ohjaama Hevi reissu -elokuva on myyty jo yli 50 maahan. Pohjoispohjanmaalaisen fiktiivisen metalliyhtyeen tarinaa kertova elokuva aloitti elokuvateatterilevityksensä Japanissa juuri, kun koronapandemia sulki maan teatterien ovet.

Elokuvan tekijöiden mukaan metallikomedia tavoitti japanilaisen elokuvayleisön erityisen hyvin.

– Japanilaiset fanit ovat ottaneet elokuvan omakseen valtavalla innostuksella. Fanipostia on tullut paljon ja osa jopa kirjepostina. Japanissa on myös järjestetty elokuvan erikoisnäytöksiä, joissa fanit ovat pukeutuneet elokuvan hahmoiksi. Todella hienoa, että elokuvan on löytänyt näinkin vannoutuneen fanikunnan maailman toiselta laidalta, kommentoi ohjaaja Jukka Vidgren.

Hevi reissu on löytänyt tiensä jo muun muassa Yhdysvalloissa Amazon Prime -suoratoistopalveluun ja HBO:n palveluun Itä-Euroopassa. Komedia on saanut myös elokuvateatterilevityksen muun muassa Saksassa ja Ranskassa.

Kun koronapandemia rauhoittuu suomalais-belgialaista tuotantoa oleva elokuva on tarkoitus julkaista Etelä-Korean elokuvateattereissa.

Hevi reissulle on tekeillä myös jatko-osa, joka on jo saanut käsikirjoitustuen Suomen Elokuvasäätiöltä. Ensimmäisen osan kirjoittaneet oululaiset Aleksi Puranen, Vidgren ja Laatio työskentelevät parhaillaan jatko-osan käsikirjoituksen parissa.

Hevi reissu saa ensi viikolla TV-ensi-iltansa, kun Yle näyttää elokuvan maanantaina TV2-kanavalla. Elokuva on myös nähtävissä Yle Areenasta kuukauden ajan maanantaista 13. huhtikuuta lähtien.