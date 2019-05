Kari-Pekka Toivonen kertoo nyt, miksi irtisanoutui Oulun teatterista: "Koin, että työni mitätöitiin ja jatkoni tehtiin mahdottomaksi"

Oulun teatterin taiteellisena johtajana lopettanut Kari-Pekka Toivonen lähestyi Kalevaa viestillä, jossa avasi lähtönsä syitä. Hän kertoi, että toisin kuin mediassa on esitetty, hänen kädenjälkensä näkyy Oulun teatterin syysohjelmistossa enää osittain ja että teatterissa maaliskuusta lähtien toiminut ohjelmistotyöryhmä on suunnitellut muun muassa osan syksyn vierailuesityksistä. Toivosen mukaan hänen taiteelliseen työhönsä on puututtu jo viime syksystä lähtien.

Toivonen vastasi Kalevan kysymyksiin sähköpostitse.

Kerrot, että teatterin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat puuttuneet taiteelliseen suunnittelutyöhösi. Miten tämä konkreettisesti tapahtui?

Hallituksen puheenjohtaja Matti Karhula puuttui operatiivisen johdon toimintaan jo keväällä 2018, jolloin Oulun teatterissa toimiva niin sanottu kahden johtajan malli hajosi. Pyrkimykseni pitkäjänteiseen suunnittelutyöhön katkaistiin syksyllä 2018. Tästä aiheutui muutoksia jo kevään 2019 ohjelmistoon. Räikeimpänä esimerkkinä ohjelmistoon puuttumisesta on Merja Larivaaran kehittämän Seniorisoppa-konseptin hylkääminen. Ehdin kuitenkin vielä sopia Oulu Sinfonian kanssa vuoden 2020 oopperan aikataulusta.