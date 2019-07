Folkpiireissä ei takerruta genrerajoihin – 20 vuotta sitten perustettu Oulu Folk ry juhlii viisipäiväisen kaupunkitapahtuman merkeissä

Folkmusiikki ei ole käsitteenä mitenkään yksiselitteinen. Yhden mielestä folk on kansanmusiikkia, toiselle määritelmäksi riittää akustinen sointi.

– Kyllähän meidänkin yhdistyksen bändeillä on paljon akustista kitaraa ja muita akustisia soittimia. Toisaalta meidän festivaaleille on tulossa esiintymään Tuuletar, jonka sanoitukset ovat ihan trad kansanlaulua, mutta heillä on hiphop-pohjaista biittiä siellä taustalla, Oulu Folk ry:n puheenjohtaja Anniina Niemi toteaa.

– Folkmusiikki ei ole vain suomalaisen perinteen musisointia, vaan siellä voi olla myös kansainvälisiä sävyjä, kuten jotain lattarityylistä, ja sitä voidaan silti tehdä suomeksi. Eli yhdistellään eri kulttuurien meininkiä, yhdistyksen sihteeri Pinja Valo muistuttaa.

Yhtä lailla perinteikkäidenHaapavesi Folk Music Festivalin ja Kaustinen Folk Music Festivalin ohjelmistot osoittavat, että folk pitää sisällään hyvin monenlaista musiikkia.

Oulu Folk ry:n omissa piireissä viime aikoina suosiossa ovat olleet etenkin yhdysvaltalaisesta perinteestä kumpuavat americana ja bluegrass.

Kun Oulu Folk ry perustettiin 20 vuotta sitten, Oulun seudulla oli kysyntää yhdistykselle, jossa ei olla niin tarkkoja musiikkigenren rajojen suhteen. Pohjois-Pohjanmaan pelimanniyhdistys oli keskittynyt perinteiseen suomalaiseen kansanmusiikkiin.

Oulu Folkin jäsenmäärä ei ole vuosien varrella juurikaan heitellyt. Aktiivisesti jäsenmaksunsa maksaneita on tavannut olla noin 80 vuodessa, mutta postituslistalla on jopa 250 henkeä.

– Se on pitkälti samaa porukkaa, joka on ollut mukana alusta asti. Haasteena onkin ollut, miten tavoittaisimme uuttakin porukkaa mukaan. Oulussa on kuitenkin paljon uusia hyviä folkbändejä, Niemi kertoo.

– Nyt on ehkä vähän sellainen murrosvaihe. Uusia jäseniä alkaa tulla, kun olemme miettineet uudenlaisia tapahtumia ja uudenlaisia juttuja, Valo puolestaan uskoo.

Puheenjohtajan nuijaa viitisen vuotta pidellyt Niemi on huomannut, että parikymmentä vuotta vanhat konseptit eivät välttämättä toimi enää vanhoillekaan jäsenille.

– Pitää vähän kokeilla ja kuulostella, millaiset tapahtumat vetävät porukkaa – sekä vanhaa että uutta, Niemi sanoo.

Juhlavuotensa myötä Oulu Folk on vaihtanut aiemminJuurihoito-nimellä tunnetun vuosittaisen päätapahtumansa Oulu Folk Festivaliksi. Nimenvaihtoon on ollut useampikin syy.

– Vaikka miten olen yrittänyt teroittaa bändeille, että olette tulossa esiintymään tapahtumaan nimeltä Juurihoito, niin aina on jossain keikkakalenterissa tai laskussa lukenut Oulu Folk, Niemi selvittää.

– Sitten rupesimme miettimään, miksei se voisi olla Oulu Folk Festival. Uskon, että se tuntuu kaupunkilaisillekin enemmän kaikkien festarilta. Ja ehkä se Oulu Folk Festival -nimi muutenkin rajaa vähemmän. Monella saattaa olla juurimusiikista vieläkin suppeampi käsitys kuin folkista.

Festivaalin pääkonsertit ovat tuttuun tapaan perjantai- ja lauantai-iltoina.

Folk soi kuitenkin jo eilen tiistaina katusoittoiskuilla ympäri kaupunkia. Ennakkoklubin ja irrallisten konserttien lisäksi ohjelmassa on työpajoja, joissa pääsee perehtymään muun muassa karjankutsulauluun ja metsäsuomalaisten musiikkiin.