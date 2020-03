Ei läheskään kaikki yli 70 vuotiaat lue näitä tiedotteita, eivät ainakaan netistä ja kaikilla ei ole ollut varaa tilata lehtiä kotiinsa joista tietoa saisivat. Monet heistä asuvat yksin joko kotonaan tai itsenäisesti vanhustentaloissa eikä kaikilla heistä kertakaikkiaan ole läheistä tai tuttua joka auttaisi kauppa- tai apteekkiasioissa. Miksi ei kunnat, esimerkiksi kotipalvelu auta heitäkin jotka eivät vielä ole kotipalvelun piirissä. Ei liene kunnittain ole ylitsepääsemätöntä jäljittää heitä. Nyt on Suonen maassa monta yksinäistä vanhusta jotka ovat kipeästi avun tarpeessa. He poloiset eivät kaikki edes ymmärrä tätä tilanteen vakavuutta vaan koittavat viimeiseen asti hoitaa asiansa itse. Hei haloo, on aika kunnissa herätä ja ottaa tästä asiasta viimeinkin koppi.