Ylen kysely: Perussuomalaisten kannatus yli 20 prosenttia, keskusta vajosi edelleen

Ainoa todellinen selkärankainen puolue. Politiikassa on tehty niin suuria mokia että ne kostautuu vielä voimalla useiden sukupolvien ajan, mikäli niitä vielä on. Lista on hyvin pitkä mm. ökyrikkaiden sossu, valtavat yritystuet tyhjästä ja rahaa ei edes käytetä mihinkään kunnolliseen. Kehitysapu jo 70-luvulta, mihin se on johtanut? vain suurempiin ongelmiin ja valunut osin itse systeemiin ja Afrikan ökyhallitsijoille. Muuan eräs keskeinen puolue laiminlöi täysin valtion firmojen hallinnon valvonnan, mistä seurasi taas ökypalkkiot ja bonukset. Sanat ökyilyn juhlat on se vastaus, mikä tulee tuhoamaan kyseisen puolueen totaalisesti.