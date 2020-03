Yle: THL:n pääjohtaja uskoo koronavirukseen saaneiden määrän voivan olla 20–30 kertaa todettua suurempi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta arvioi Ylen haastattelussa, että koronavirustartunnan saaneiden todellinen lukumäärä voi olla 20–30 kertaa suurempi kuin on todettu.

– Testaaminen painottuu sellaisiin oireisiin ja henkilöihin, joiden kohdalla on tärkeä tietää, onko kyseessä korona, Tervahauta sanoo.

Maanantaiaamuun mennessä Suomessa oli todettu testein yhteensä 241 varmistettua koronavirustartuntaa.

Kaikkia epäiltyjä tartuntoja ei enää testata, minkä vuoksi tartuntojen määrä on todennäköisesti huomattavasti todettua suurempi. Tällä hetkellä testaaminen on keskitetty Suomessa vakavasti sairaisiin, riskiryhmään kuuluviin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöihin.

Tervahauta kertoi myös uskovansa, että tartuntaketjujen seuraaminen on käymässä hankalaksi.

– On todennäköistä, että tulee sellaisia todettuja tapauksia, joissa näitä ketjuja ei enää löydy. Silloin tartuntoja on yhteisöissä paljon enemmän kuin on testaamalla todettu, Tervahauta toteaa.

Tervahaudan mukaan suuri osa suomalaisista tulee sairastamaan koronaviruksen lievänä hengitystieinfektiona, josta selviää sairastamalla kotona influenssan tapaan. Hoitoon on syytä hakeutua, jos kärsii vakavammista väsymisen oireista tai hengenahdistuksesta.