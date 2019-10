Yksi kuollut ja kymmenen loukkaantunut väkivallanteossa Kuopiossa – Poliisi: Epäilty käytti teräasetta, oli varustautunut myös ampuma-aseella

Yksi henkilö on kuollut ja kymmenen loukkaantunut Kuopiossa Savon ammattiopistossa tapahtuneessa väkivallanteossa. Itä-Suomen poliisi kertoo, että yksi loukkaantuneista on epäilty tekijä. Poliisin mukaan kahden loukkaantuneen vammat ovat vakavia.

Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön. Itä-Suomen poliisi kertoo, että teosta epäilty on miespuolinen syntyperäinen Suomen kansalainen.

Poliisin mukaan epäilty käytti teossa teräasetta ja hänellä oli mukanaan myös ampuma-ase.

Poliisi kertoo Twitterissä, että vainaja löytyi ammattiopiston tiloista.

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan on toimitettu yhdeksän loukkaantunutta. Poliisin mukaan yksi loukkaantuneista on epäilty tekijä. Sairaalaan annettiin tapahtuneen vuoksi suuronnettomuushälytys, joka ilmoitettiin päättyneeksi 14.30 aikaan.

Poliisi käytti tilanteessa ampuma-asetta. Sosiaalisessa mediassa kiertävällä tapahtumaan väitetysti liittyvällä videolla kuuluu kaksi laukausta. Taustalla kuuluu myös palohälytyksen ujellus.

Poliisin ampumien laukausten määrää ei ole vahvistettu.

Savon Sanomien mukaan ammattiopiston opettajaa olisi lyöty miekalla kesken oppitunnin. Savon Sanomien tietojen mukaan hyökkäys tapahtui opiskelijoiden käytössä olleissa tiloissa tai niiden luona puolilta päivin.

Paikalla oli runsaasti poliiseja. KUVA: Matias Honkamaa

Lehti kertoo, että alueelle on hälytetty viranomaisia laajalta alueelta ja rakennuksen pihasta on poistunut useita ambulansseja. Poliisi tarkistaa edelleen rakennusta ja on eristänyt kauppakeskuksen.

Poliisin mukaan tilanteesta ei toistaiseksi katsota olevan vaaraa ulkopuolisille.

Teko on tapahtunut Kuopion Leväsellä sijaitsevassa Kauppakeskus Hermanin tiloissa. Keskus sijaitsee noin neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Hermanissa sijaitsee Savon ammattiopiston liiketalouden koulutus. Savon ammattiopistoa pyörittävän Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoo, että kyseessä on väistötilaratkaisu.

– Tämä tänään tullut hälytys koskee nimenomaan oppilaitostamme. Se on kahdessa kerroksessa toimiva oppimisympäristö. Meillä on siellä sekä nuoriso- että aikuisasteen opiskelijoita. Nuorimmat ovat peruskoulun jälkeen tulleita ja sitten on ihan aikuisopiskelijoita.

Helven mukaan paikassa opiskelee noin 600 henkilöä, joista kaikki eivät ole olleet tänään paikalla. Hän ei kommentoi tapahtumia enempää, sillä asian tiedotusvastuu on poliisilla.

