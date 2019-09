Viranomaiset iskivät kovaa United Brotherhoodiin: Valtaosa jäsenistöstä on nyt kiinniotettuna, järjestöä vaaditaan kiellettäväksi

Viikon iskujen pohjana on runsaan vuoden tehty, useiden viranomaisten yhteinen operaatio. Jengi näyttää aseistautuneen myös valmistautuakseen yhteydenottoihin viranomaisten kanssa.

Suomen poliisiviranomaiset ovat iskeneet voimakkaasti rikollisjärjestö United Brotherhoodin (UB) ja sen alajärjestö Bad Unionin (BU) toimintaan.

Tehoviikko liittyy runsaan vuoden ajan jatkuneeseen United Brotherhoodiin keskittyvään operaatioon.

– Valtaosa jäsenistöstä on tällä hetkellä kiinniotettuna tai vankeina, kertoo rikostarkastaja Ari Lahtela keskusrikospoliisista.

Kotietsintöjen ja kiinniottojen yhteydessä on tehty myös laajoja takavarikoita.

– Tähän mennessä on takavarikoitu 156 asetta ja huumerikoshyötyä on kasassa arviolta 2,6 miljoonan euron edestä, Lahtela kertoo.

Huumeita on takavarikoitu 55 kiloa, ja tutkintavankeja on viikon aikana otettu 18. Heidän joukossaan on Lahtelan mukaan ryhmittymien avainhenkilöitä.

Kun huomioidaan aiemmin tuomitut, vangitut ja tutkintavangit, on valtaosa järjestöjen jäsenistöstä nyt viranomaisten hoteissa.

Lahtelan mukaan vapaana on vielä muutamia kymmeniä jäseniä.

Molempia järjestöjä vaaditaan nyt myös kiellettäviksi yhdistyslain perusteella. Kanne on jätetty Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

– Kanteessa kyse uudenlaisesta hallinnollisen rikoksentorjunnan muodosta, jolla pyritään puuttumaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan Suomessa, kertoo valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto.

Etsintöjä myös vankiloihin

Viikon aikana kotietsintöjä ja kiinniottoja on tehty eri puolilla Suomea. Etsintöjä on tehty reilun viikon aikana Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Joensuussa, Vantaalla, Porvoossa, Tuusulassa ja Helsingissä. Lisäksi tänään tehtiin erityistarkastus Turun, Riihimäen ja Sukevan vankiloissa.

Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Sami Peltovuoman mukaan järjestöllä on arvioitu olevan erityisen vahva vaikutusvalta näissä vankiloissa.

Itse UB:n toiminnan ytimessä merkittävimpänä on vankilohin liittyvä huumekauppa.

Lännen Media kertoi jo keväällä, että United Brotherhood on ottanut haltuunsa ison osan Suomen vankiloista. Lähes 70 prosenttia vankiloissa istuvista liivijengien jäsenistä kuuluu järjestöön tai sen lähipiiriin.

– UB on kasvanut niin isoksi, että kaikki muut jengit vankiloissa ovat jääneet sen jalkoihin, kuvaili suljetut vankilat tunteva, jengikokemustakin omaava "Jani" Lännen Medialle huhtikuussa.

Jengin toimintaan liittyy muiden vankien hyväksikäyttö ja huumekaupan pyörittäminen vankiloissa.

Lukuisia takavarikoita

Rikollisjärjestöltä on takavarikoitu reilun vuoden aikana 160 asetta, joista osa on ollut automaattiaseita. Lisäksi huumausaineita on takavarikoitu noin 55 kiloa.

Takavarikoitujen huumeiden joukossa on amfetamiinia, metamfetamiinia, kokaiinia, hasista ja marihuanaa.

Lisäksi helmikuussa Hämeen poliisilaitos ja Tulli takavarikoivat lahtelaisesta yksityisasunnosta takavarikoitiin yli 150 000 ekstaasitablettia. Kyseessä on Suomen suurin ekstaasitakavarikko. Esitutkinnan perusteella lasti oli tulossa nimenomaan UB:n levitettäväksi.

Poliisin mukaan 15 kuukautta kestäneen operaation aikana on saatu turvattua arviolta 2,6 miljoonan euron edestä rikoshyötyä.

Takana pitkään kestänyt operaatio

KRP:n tiedotteen mukaan viikon toiminta on osa yli vuoden kestänyttä valtakunnallista operaatiota, jonka tavoitteena on ollut torjua United Brotherhoodin toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.



Operaatiossa ovat olleet mukana kaikki poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi, Poliisihallitus, Tulli, Rikosseuraamuslaitos ja Valtakunnansyyttäjänvirasto. Syyttäjänvirastossa UB-operaatiossa on toiminut enimmillään 18 syyttäjän ryhmä, joka on keskittynyt näihin rikoksiin.

Lisäksi kansainvälinen yhteistyö on ollut tiivistä Europolin, Espanjan, Viron, Hollannin, Liettuan ja Kolumbian viranomaisten kanssa.

Lahtelan mukaan United Brotherhood valittiin kohteeksi, koska se on viranomaisten arvion mukaan kaikkein vahingollisin Suomessa toimivista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymistä esimerkiksi sen jäsenten väkivaltarikosten määrällä mitattuna.

– UB:n ja siihen kytkeytyvän Bad Unionin jäsenet ovat tällä vuosikymmenellä olleet epäiltyinä yli 1300 rikosilmoituksessa. Niistä suuri osa liittyy epäiltyihin huumausaine-, väkivalta- ja ampuma-aserikoksiin. UB on Suomen oikeuskäytännössä toistuvasti todettu rikollisryhmäksi, ja jengin jäsenyys on usein ollut koventamisperusteena rangaistusta määrättäessä, Lahtela sanoo.

Juttua muokattu kello 18.53: Korjattu käräjäoikeuden nimi ja tutkintavankien määrä.