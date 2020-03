Viikonloppuna moni asia voi olla toisin – ravintolat ovat kiinni ja Uusimaa kenties eristyksissä jopa juhannukseen saakka

Toiset haluavat vastuullisiin virkoihin, toiset eivät halua, mutta ne jotka ovat halunneet, niin heidän pitää kyetä tekemään päätöksiä, thl on mennyt arvioissaan täysin metsään ja jälkipyykin aika tulee vielä.

Nyt yritetään siirtää vastuuta, kuten tässäkin tapauksessa.

terveysviranomaiset vierittivät kokouksessa vastuuta lentokenttiä hallinnoivalle Finavialle. Finavia taas on sanonut, ettei se ole saanut THL:ltä ohjeistusta.

Oikeaikaiset toimet olisivat säästäneet monta ihmishenkeä ja taloudelliset menetykset olisivat olleet paljon pienemmät, mutta niitä ei tehty ja nyt koko maa on menossa kiinni, eikä tilanne ole enää hallinnasta.

Miksi thl ei ohjeistanut jo maaliskuun alussa, että Suomesta ei pidä lähteä Italiaan tai muualle lomalle ja vielä korostanut ministereille millaisia riskejä siitä aiheutuu, hallitus olisi tehnyt tarvittavat johtopäätökset, toivottavasti ainakin.

Asenne oli vielä maaliskuun alussa, että korona ei kosketa meitä...miksi siis muuttaa käsitystä.