Vasta-ainetesteistä kylmä suihku laumasuoja-ajattelulle – Uudellamaalla vain yksi satunnaisnäyte sadoista sisälsi varman koronaviruksen suojan

THL:n tuoreen vasta-ainetestin perusteella näyttää siltä, ettei koronavirus ole levinnyt merkittävästi laajemmalle kuin virustesteillä on jo todettu. Se tarkoittaa sitä, ettei suurelle väestölle ole edelleenkään kehittynyt vastustuskykyä virukselle. Virus myös vaikuttaa tappavammalta kuin THL:n arvio siitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi keskiviikkona tuoreimmat tiedot vasta-ainetesteistään.

Tähän asti THL on arvioinut, että suurin osa sairastaa koronaviruksen lievin oirein tai oireettomana. Tuoreet testitulokset eivät tue laajaa oireettomuutta.

THL tutki 516 satunnaista verinäytettä, jotka eivät liittyneet koronaviruspotilaisiin. Seulontatestissä 11 näytettä todettiin positiiviseksi. Nämä tulokset varmistettiin kuitenkin vielä neutralisaatiotestillä, jossa selvitetään, tuhoaako vasta-aine oikeasti koronavirusta.

Yhdestätoista yhdeksälle näytteelle on tähän mennessä tehty neutralisaatiotesti. Vain yksi näyte on sisältänyt varmasti koronaviruksen vasta-aineet.

Tämä tarkoittaa suhteutettuna Uudenmaan väkilukuun sitä, että noin 4 000 henkilöä olisi sairastanut koronaviruksen tietämättään tai lievin oirein. Se ei ole paljon enemmän kuin jo testeillä todetut 3 368 tartuntaa maakunnassa.

Kova isku laumasuoja-ajattelulle

Helsingin yliopistosairaalan erityisvastuualueella on tähän mennessä kuollut 159 ihmistä koronavirukseen. Heistä suurin osa on Uudellamaalla.

Nämä luvut ovat tyrmäys ajattelulle, jossa koronaviruksen laumasuoja pitäisi hankkia tauti sairastamalla.

Jos laumasuoja vaatii esimerkiksi 50–70 prosentin sairastumista ja tapauksia on oikeasti vasta alle 10 000, kuolleisuus nousisi pelkästään Uudellamaalla varovasti arvioiden 15 000–20 000 koronavirusuhrin väliin epidemian pyyhkäistyä väestön yli. Uudellamaalla asuu hieman alle kolmannes koko maan väestöstä, joten koko Suomessa uhreja olisi jopa kymmeniätuhansia.

Kuolleisuus olisi silloin huomattavasti suurempi kuin THL:n arvioima 0,2 prosenttia. Tällä hetkellä Suomen todettu koronaviruskuolleisuus on noin 4 prosenttia, kun tapauksia on virustesteillä todetusti vajaat 5 000 ja kuolleita noin 200.

Mikäli suuria määriä oireettomia ja testaamattomia ei ole, koronavirus on paljon oletettua vaarallisempi.

Väärät positiiviset harhauttivat

THL:n aiemmin hallitukselle antamassa taustamateriaalissa arvioitiin ensimmäisten vasta-ainetutkimusten tulosten perusteella, että jopa 5–10 prosenttia Uudenmaan asukkaista olisi jo voinut saada viruksen.

Arviota harhauttivat ilmeisesti väärät positiiviset tulokset, jotka nyt saatiin karsittua neutralisaatiotestillä. THL:n mukaan vasta neutralisaatiotesti kertoo luotettavasti vasta-aineiden esiintymisestä.

Lukuisia vääriä positiivisia tuloksia selittää otettujen näytteiden suuri määrä ja virustapausten vielä vähäinen todellinen määrä.

On myös mahdollista, että osalla koronaviruksen saaneista on viruksen tunnistavia vasta-aineita, jotka eivät pysty neutralisoimaan virusta. Siksi vain yksi 516:sta on varma tartunta, mutta joukossa voi olla muutamia muitakin.

Toki näytemäärät ovat edelleen pieniä, joten vasta-ainetesteissäkin on odotettava lisää näytteitä ja tulosten tarkentumista.

Verinäytteitä on otettu 9. huhtikuuta alkaen. Vasta-aineiden kehittyminen sairastumisesta kestää useita viikkoja.

THL:n vasta-ainetutkimus jatkuu viikoittaisena kaikkien yliopistosairaaloiden alueella, jotta todellinen epidemian luonne tarkentuu koko ajan.