Varmistuneiden tartuntojen määrä kasvoi Suomessa 74:llä vuorokaudessa – hallitus kertonee lisätoimista tänään

Eri maat soveltavat virustorjuntaan varsin erilaisia keinoja. EU-maista Ruotsi ja Alankomaat suosivat muita vapaampaa linjaa.

Koronavirustartuntojen määrä ei ole kasvanut Suomessa vielä rajusti. Tiistaiaamuna varmistuneita tapauksia oli 700, missä on 74 sairastuneen lisäys maanantaiaamun tilanteeseen verrattuna.

Koko maailmassa varmistettuja tartuntoja on nyt runsaat 380 000. Tautiin kuolleiden globaali määrä on noin 16 500. Kuolleisuusprosentin yleinen vaihteluväli on 1-3 prosentin luokkaa sen mukaan, mistä populaatiosta laskenta tehdään – tilastollisesti varmistuneista tapauksista vai kaikista oirehtivista.

Jonkin verran ihmetystä on herättänyt kuolleisuuslukujen vaihtelu Euroopan eri maissa. Brittilehti The Guardianin mukaan se on Italiassa peräti 9 prosenttia, kun taas Saksassa jäädään 0.3 prosenttiin.

Britannia tiukentaa rajoituksiaan

Suomessa hallitus pohti lisätoimia taas eilen illalla. Niistä on määrä kertoa tänään.

Eri maiden torjuntastrategiat sekä Euroopassa ja Euroopan unionissa että koko maailmassa poikkeavat varsin paljon toisistaan.

Esimerkiksi Italiaan, jossa virustilanne on tällä hetkellä pahempi kuin missään muualla, määrättiin koko maata koskevat liikkumisrajoitukset jo kaksi viikkoa sitten. Nyt ainakin Lombardian alueella on kielletty kaikki ulkona tapahtuva kuntoilukin. Myös Britannia tiukensi äsken linjaansa huomattavasti.

Trump väläytti rajoituksista luopumista

Sen sijaan erittäin tiiviisti asutussa Hollannissa rajoitukset ovat kutakuinkin Suomen tasolla. Maassa ei ole lähdetty ulkonaliikkumiskieltojen tielle, koska koteihin sulkeutumisen uskotaan ainoastaan lykkäävään virustartuntojen yhtäaikaista puhkeamista eteenpäin.

Ruotsissa linja on ollut muihin maihin verrattuna vapaa. Esimerkiksi koulut ja ravintolat ovat auki normaalisti, eivätkä ulkonaliikkumiskiellot ole olleet toimenpidelistalla. Naapurimaassa on puhuttu jopa ravintoloiden terassikauden ennenaikaisesta avaamisesta periaatteella "mitä normaalimpaa elämää voimme viettää, sen parempi".

Oma lukunsa on Yhdysvallat. Presidentti Donald Trump arveli tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa maanantaina, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi määrätyistä rajoituksista voidaan piakkoin luopua.

Hänen mukaansa Yhdysvallat avautuu businekselle ”hyvin pian” ja ”paljon aiemmin kuin 3–4 kuukauden kuluttua”.

Lausunto on tyrmistyttänyt sekä yhdysvaltalaisia terveysasiantuntijoita että politiikan tutkijoita. Sen on arveltu viittaavaan presidentin huoleen omasta uudelleenvalinnastaan ja oman perheensä liiketoimista.